Środki produkcji są drogie. Co z płodami rolnymi?

Cena zboża poszła w górę. Pszenica konsumpcyjna często kosztuje ponad 1000 zł/t. Rolnicy szykują się na zbiory kukurydzy ziarnowej, której cena również jest korzystna.

Ale na rynku środków produkcji, zarówno nawozów, ale też materiału siewnego, widać znaczne podwyżki. Ceny rosną bardzo szybko, a towaru brak. Rolnicy pytają co jest tego powodem. Czy może wzmożony eksport, bo wiele zakładów wstrzymało produkcję, a Chiny mają problem z cenami energii, ograniczają emisję dwutlenku węgla.

Ceny nawozów oszalały!!!

Wzrost ponad 100% kosztem rolników!

Dostępność-właśnie na składach problemy! Rozmawiając z pracownikami @GA_PULAWY produkcja idzie normalnie! Więc gdzie jest problem @MRiRW_GOV_PL @GrzegorzPuda

Trzeba coś z tym zrobić bo popłyniemy!@PRolnikow — Paweł (@Agrestt_) September 30, 2021

Koszty produkcji pną się w górę szybciej niż ceny surowców rolnych. A te w skupach podrożały. Za tonę pszenicy konsumpcyjnej można dostać od 920 do 1100 zł netto, za pszenicę paszową od 850 do 1000 zł netto, pszenżyto od 830 do 910 zł netto, jęczmień od 790 do 890 zł netto, żyto od 750 do 850 zł netto. Rzepak kosztuje od 2600 do 2900 zł/t netto.

W pojedynczych gospodarstwach rozpoczęły się już zbiory kukurydzy ziarnowej. Ale skala jest jeszcze bardzo mała. Cena mokrego ziarna kształtuje się na poziomie od 605 do 650, sucha od 900 do 1000 zł/t netto.

Cennik zbóż 2021

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 30 września 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 920.

De Heus

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 850,

- jęczmień paszowy – 800.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 800,

- jęczmień konsumpcyjna – 850.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 910,

- pszenica paszowa – 850.

Ziarn-Pol - Elewator Górki (Podobno jeszcze tydzień do kukurydzy).

- pszenica konsumpcyjna – 1060-1100;

- pszenica paszowa – 940,

- pszenżyto – 900,

- żyto paszowe – 800,

- żyto konsumpcyjne – 825-850,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 800,

- rzepak – 2900,

- kukurydza mokra – 605,

- kukurydza sucha – 950;

- owies – 600,

- groch – 1100,

- bobik – 1100,

- łubin – 1100.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 960-970,

- pszenżyto - 860-870,

- jęczmień paszowy - 800-810,

- rzepak - 2600-2650,

- kukurydza sucha - 940-950 stary zbiór.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 800.

Elewarr – oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1050,

- pszenica paszowa – 920,

- pszenżyto – 850,

- żyto paszowe – 780,

- żyto konsumpcyjne – 850,

- jęczmień konsumpcyjny – 840,

- jęczmień paszowy – 800,

- rzepak – 2600.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1110,

- pszenica paszowa – 980,

- pszenżyto – 900,

- żyto paszowe – 810,

- żyto konsumpcyjne – 840,

- jęczmień paszowy – 870,

- rzepak – 2900,

- kukurydza mokra – 650,

- kukurydza sucha – 940.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 990,

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 820,

- żyto paszowe – 750,

- żyto konsumpcyjne – 750,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 790,

- rzepak – 2700,

- kukurydza mokra – 620,

- kukurydza sucha – 930,

- owies – 600.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1030,

- pszenica paszowa – 1000,

- pszenżyto – 830,

- żyto paszowe – 720,

- żyto konsumpcyjne – 750,

- jęczmień konsumpcyjny – 850,

- jęczmień paszowy – 820,

- rzepak – 2710,

- kukurydza mokra - 625 na szybkie dostawy do 15 X, po 15 X 600 zł,

- kukurydza sucha – 900,

- owies – 580,

- groch - 970.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna - 1050-1000,

- pszenica paszowa – 920,

- żyto paszowe – 780,

- żyto konsumpcyjne – 850,

- rzepak – 2550.

Street retail

- rzepak - 2860-2890.

AGROCHEM Puławy oddział Człuchów

- pszenica konsumpcyjna - 1120-1140,

- pszenżyto - 870-920,

- żyto konsumpcyjne - 850-870,

- jęczmień konsumpcyjny – 880,

- rzepak - 2800-2900,

- kukurydza sucha - 960-1000,

- owies - 680-710.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna - 1000,

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 850,

- żyto paszowe – 780,

- rzepak – 2800,

- kukurydza mokra – 630,

- kukurydza sucha - 900.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1060,

- pszenica paszowa – 1000,

- pszenżyto – 910,

- żyto paszowe – 800,

- żyto konsumpcyjne – 850,

- jęczmień paszowy – 860,

- rzepak – 2800,

- kukurydza sucha – 950,

- owies – 620,

- groch – 1100,

- łubin – 1100.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 960,

- pszenica paszowa – 940,

- pszenżyto – 900,

- żyto paszowe – 820,

- jęczmień konsumpcja – 850,

- rzepak – 2800,

- kukurydza mokra – 620.

Agrade Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna - 1020,

- pszenica paszowa - 960,

- jęczmień - 800,

- rzepak - 2700,

- kukurydza mokra - 650.