Stagnacja i mieszane notowania na krajowym rynku zbóż

Mamy koniec marca, a w kraju już brakuje towaru.

Nasi rozmówcy zgodnie twierdzą, że niewiele zostało już towaru na rynku i od dwóch tygodni w zasadzie nic się dzieje. Eksport zbóż i rzepaku także znacząco przyhamował. Rolnicy w północnej części Polski oraz duże gospodarstwa sprzedały niemal wszystko, co było w silosach. Niewielką ilością płodów rolnych dysponują za to mniejsi gospodarze, którzy także sukcesywnie czyszczą magazyny. W chwili obecnej firmy zajmują się głównie realizacją umów, które zostały podpisane w czasie rekordów cenowych. Jak udało nam się ustalić, rolnicy chętnie podpisują kontrakty na nowe zbiory, których wartość na poszczególne gatunki zbóż już teraz jest o wiele wyższa, niż w szczytowych monetach w poprzednich latach.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 24 marca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów:

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- żyto konsumpcyjne - 700.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 780,

- jęczmień paszowy – 750,

- rzepak – 2000,

- kukurydza sucha – 900.

Gol Pasz Janowiec sp . z o.o.

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 820,

- jęczmień paszowy - 820.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 910.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 920-940,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 800,

- żyto paszowe – 680,

- żyto konsumpcyjne – 690 - 700,

- jęczmień konsumpcja – 800,

- rzepak – 2400,

- kukurydza sucha – 940.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 920-930,

- pszenżyto - 800-810,

- jęczmień paszowy - 770-780,

- rzepak - 2400,

- kukurydza sucha - 890-900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 940,

- żyto konsumpcyjne – 700.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 925,

- pszenica paszowa – 915,

- pszenżyto – 800,

- jęczmień paszowy – 760,

- rzepak – 2360,

- kukurydza sucha – 910.

PROCAM

- pszenica konsumpcyjna - 940-980 stare zbiory; 750-800 nowy zbiór,

- pszenica paszowa - 900-940 stary zbiór; 730-750 nowy zbiór;

- pszenżyto - 800-850 stary zbiór; 650-700 nowy zbiór,

- żyto konsumpcyjne - 680-720 stary zbiór; 550-580 nowy zbiór,

- jęczmień konsumpcyjny - 800-830 stary zbiór; 650-700 nowy zbiór;

- rzepak - 2480-2520 stary zbiór; 1930-1960 nowy zbiór;

- kukurydza sucha - 890-930 stary zbiór; 700-750 nowy zbiór;

- owies - 540-570 nowy zbiór;

- groch - 1050 stary zbiór;

- bobik - 1100- 1150 stary zbiór; 920-950 nowy zbiór.

Street retail

- rzepak – 2510 stary zbiór, 2050 nowy zbiór.

AGROCHEM Puławy oddział Człuchów

- pszenica konsumpcyjna – 920 (realizacja maj) stare zbiory, 820 nowe zbiory;

- pszenżyto – 815 (realizacja kwiecień) stare zbiory, 700 nowe zbiory;

- żyto konsumpcyjne – 700 stare zbiory, 615 nowe zbiory;

- jęczmień konsumpcyjny – 710 nowy zbiór;

- rzepak – 2400 stary zbiór, 2000 nowy zbiór;

- kukurydza sucha – 930 (realizacja kwiecień) stary zbiór, 740 nowy zbiór;

- owies - 650 stary zbiór, 610 nowy zbiór.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 930,

- pszenżyto – 820,

- jęczmień paszowy – 820.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 880,

- pszenżyto – 780,

- żyto paszowe – 660,

- rzepak – 2400,

- kukurydza sucha - 900.

PHUT Siembida

- pszenica – 900,

- pszenżyto – 760,

- żyto – 550

- jęczmień – 760,

- owies - 530.

TRANSROL Leszno

- pszenica konsumpcyjna - 940,

- pszenica paszowa - 930,

- pszenżyto - 830,

- żyto paszowe - 700,

- jęczmień paszowy - 770,

- kukurydza sucha - 910,

- owies - 550.

