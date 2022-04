Stan i kondycja ozimin w województwie Podkarpackim

Po długim okresie suszy, pojawił się wyczekiwany przez każdego producenta rolnego deszcz. Rolnicy, którzy z obawą wyglądali o opady, ruszyli z aplikacją drugiej dawki nawozów azotowych. Dokonując lustracji pól na Podkarpaciu, ocenimy na jakim etapie są obecnie uprawy oraz czy warunki atmosferyczne sprzyjają wykonywaniu kolejnych zabiegów agrotechnicznych.

Chcąc ocenić nasze uprawy, musimy spojrzeć wstecz na warunki pogodowe w sezonie jesienno-zimowym. Wrzesień w rejonie południowo-wschodnim był dość obfity w opady (powyżej 100 mm), przez co ciężko było trafić w lukę pogodową i zasiać pszenicę ozimą terminowo. W sporej liczbie gospodarstw pszenicę siano z opóźnieniem w październiku (co jest wynikiem rosnącej powierzchni uprawy kukurydzy na Podkarpaciu i następstwa siewu po niej). Kolejne miesiące były umiarkowanie ciepłe, z opadami śniegu w grudniu, który utrzymywał się na polach średnio do połowy stycznia 2022 r. W kolejnych tygodniach stycznia i lutego pojawiały się niewielkie opady śniegu. Luty był miesiącem dość suchym i wietrznym (średnia suma opadów do 40 mm).

Druga połowa lutego była znacznie cieplejsza, a rośliny dostały sygnał do wznowienia wegetacji. Przedwiośnie już doskwierało niedostatkiem wody gruntowej, a zastosowanie startowej dawki nawożenia azotem odkładano w czasie, ze względu na brak jakichkolwiek opadów atmosferycznych. W kolejnych tygodniach marca nastąpiło znaczne ocieplenie podczas dnia, ale też przymrozki w nocy. Rośliny pobudzone do rozwoju, w pełni nie wykorzystywały otrzymanej dawki azotu z powodu braku opadów i możliwości jego przemieszczenia się. Na przełomie marca i kwietnia poprawie uległy wreszcie warunki atmosferyczne. Pojawił się długo oczekiwany deszcz, a miejscami nawet opady śniegu. Znacząco wpłynęło to na poprawę poziomu wilgotności gleby oraz kondycję roślin. Opady deszczu mają utrzymywać się w najbliższych tygodniach, będzie to kluczowe dla zastosowania drugiej dawki azotu na ukształtowanie struktury łanu.

Ocena stanu uprawy pszenicy ozimej oraz rzepaku ozimego

Lustracje upraw pszenicy ozimej pozwalają oszacować jej stan na dość dobry. W sezonie wegetacyjnym 2021/2022 można porównać ocenę kondycji upraw względem terminu siewu. Pszenice siane w optymalnym dla nich terminie były bardziej podatne na choroby oraz zachwaszczenie, ze względu na dość długą jesień. Siewy, w których nie zastosowano ochrony herbicydowej, radziły sobie nieco słabiej podczas zimy. Natomiast pszenica, którą zasiewano po kukurydzy, mimo dość późnego terminu, oceniania jest na dobrym poziomie, nie są zauważalne widoczne szkody wynikające z działania agrofagów (w tym szkodników oraz patogenów chorobotwórczych). W wielu gospodarstwach pszenica wymagała dokrzewienia. Oprócz nawożenia (azot) dodatkowo warto zastosować regulatory wzrostu, między innymi najczęściej stosowane: chlorek chloromekwatu (CCC), trineksapak etylu.

Termin siewu - pierwsza dekada listopada. Siew przy obsadzie 380 szt./m2(strona lewa) , termin siewu - pierwsza dekada października. Siew przy obsadzie 430 szt./m2

Nieco inaczej sytuacja ma się na uprawach rzepaku ozimego. W sierpniu zanotowano rekordowe opady deszczu (na Podkarpaciu średnio 200 mm), z powodu braku możliwości wjazdu na pola, siewy były niejednokrotnie odkładane w czasie, bądź dokonywano przesiewów na polach. Również ze względu na długą i umiarkowanie ciepłą jesień, pogoda sprzyjała powstawaniu chorób i bytowaniu szkodników. Na odmianach zasianych wcześniej, obserwowano większą podatność na żerowanie śmietki kapuścianej oraz występowanie suchej zgnilizny kapustnych.

Rzepak przezimował względnie dobrze. By pobudzić go do wegetacji wykonano na początku marca pierwsze nawożenie azotem. Z powodu braku opadów w tym miesiącu (poziom opadów poniżej normy wieloletniej), rośliny często ulegały poparzeniom (zastosowanie RSM), co przyhamowało ich wzrost. Dodatnie temperatury w kolejnych dniach oraz deszcz początkiem kwietnia przyczyniły się do poprawy kondycji roślin i odbudowy ich struktury. Zmiana warunków pogodowych pozwoliła też na wykonanie drugiej dawki nawożenia azotem.

Rzepak, podobnie jak zboża ozime, potrzebował będzie uregulowania pokroju. W tym celu warto zastosować regulatory wzrostu. Możliwe jest łączone zastosowanie regulatorów z insektycydami, w szczególności w tym momencie, gdzie mamy zwiększone żerowanie chowacza brukwiaczka.

Rzepak przesiewany jesienią, widoczne poparzenia po zastosowaniu RSM Fot. K. Mazurek

Rzepak siany w terminie, rozeta liściowa odbudowana po oparzeniach Fot. K. Mazurek