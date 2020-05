Stan kukurydzy w kraju – długie wschody roślin

Siew pod folią ma uzasadnienie jeśli plon w porównaniu z tradycyjną technologią jest powyżej 2,5 ton różnicy, ponieważ te ok. 2,5 t/ha to pokrycie kosztów związanego z usługą siewu. Siejąc kukurydzę bardzo wcześniej, nawet w połowie marca jest to możliwe do uzyskania przy mieszańcach o FAO 320-400 - zaznaczają przedstawiciele Corteva Agriscience - Pioneer, fot. Corteva Agriscience - Pioneer