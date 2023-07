Wczoraj nastąpiła kulminacja informacji dotyczącej rynku zbóż. Rosja nie dość, że 17 lipca wycofała się z porozumienia zbożowego na Morzu Czarnym to jeszcze zagroziła, że od 20 lipca będzie traktować statki jako potencjalnych przewoźników broni. Ta ostatnia informacja wpłynęła na wzrosty cen płodów rolnych na giełdach. Ukraina szuka nowych rozwiązań.

Wczoraj rosyjskie Ministerstwo Obrony podało na Telegramie, że wszystkie statki pływające po Morzu Czarnym do ukraińskich portów będą traktowane jako „potencjalni przewoźnicy ładunków wojskowych”.

Te informacje spowodowały ruchy w cenach zbóż na giełdach.

Notowania pszenicy wzrosły i są najwyższymi jednodniowymi wzrostami od czasu ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r.

W środę Rosjanie dokonali ataku na port w Czarnomorsku. Celem była infrastruktura przeładunkowa.

Nie słabną także ataki na Odessę i Mikołajów. Wojska rosyjskie przeprowadziły w nocy masowy ostrzał, którego celem były m.in. budynki mieszkalne i porty.

Czy Rosja zaatakuje statki przewożące zboże?

Co dokładnie podano?

- W związku z zakończeniem Inicjatywy Czarnomorskiej i zamknięciem morskiego korytarza humanitarnego, od godziny 00.00 czasu moskiewskiego 20 lipca 2023 r., wszystkie statki pływające po Morzu Czarnym do portów Ukrainy zostaną uznane za potencjalnych przewoźników ładunków wojskowych. W związku z tym państwa bandery takich statków zostaną uznane za zaangażowane w konflikt ukraiński po stronie reżimu kijowskiego. Ponadto szereg obszarów morskich w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części międzynarodowych wód Morza Czarnego zostało uznanych za czasowo niebezpieczne dla żeglugi. Odpowiednie ostrzeżenia informacyjne o cofnięciu marynarzom gwarancji bezpieczeństwa zostały wydane zgodnie z ustaloną procedurą – poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Ta informacja pobudziła rynki i obawy o transport ziarna, bo wcześniej mimo zerwanej umowy, zwyżek na giełdach nie było widać, ale już deklaracja o traktowaniu statków, spowodowała gwałtowne podwyżki. Jak pisał na farmer.pl Tomasz Roszkowski środowe notowania pszenicy wzrosły o ponad 8 proc. i były najwyższymi jednodniowymi wzrostami od czasu ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Cena canoli zyskała ok. 5 proc. Poniżej dokładne dane na ten temat.

Atak na port w Czarnomorsku. Celem infrastruktura przeładunkowa

Przypominamy, że też wczoraj pojawiły się informacje, że dokonano ataku na port Czarnomorsk, na południu Ukrainy, gdzie została uszkodzona infrastruktura portu i tysiące ton zmagazynowanego zboża. Takie dane podał w środę ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski.

Ilość zboża zniszczonego podczas nocnego nalotu oszacowana została na 60 000 ton. Sprawę skomentował na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Dzisiejszy atak rosyjskich terrorystów na Odessę dowodzi, że ich celem jest nie tylko Ukraina i nie tylko życie naszego narodu. W zaatakowanych dziś portach przechowywanych jest około miliona ton żywności. To ilość, która już dawno powinna trafić do krajów konsumpcyjnych w Afryce i Azji. W terminalu portowym, który najbardziej ucierpiał w wyniku terroru Rosji, przechowywano 60 000 ton produktów rolnych, które miały zostać wysłane do Chin. Oznacza to, że wszyscy są dotknięci tym rosyjskim terrorem. Wszyscy na świecie powinni być zainteresowani postawieniem Rosji przed obliczem sprawiedliwości za terror - powiedział Zełenski.



Co w tej sytuacji zrobi Ukraina

Już pisaliśmy na farmer.pl o tzw. planie B.

- Ukraina przygotowywała plan awaryjny, aby wyprowadzić swoje dostawy zboża bez umowy. Po części opiera się to na funduszu gwarancyjnym o wartości 500 milionów dolarów na pokrycie wszelkich szkód lub wydatków poniesionych przez statki poruszające się po Morzu Czarnym, a po części na wysyłce większej ilości zboża przez europejską rzekę Dunaj. Przed wojną tą drogą eksportowano kilkaset tysięcy ton miesięcznie. W ciągu ostatniego roku liczba ta wzrosła do 2 milionów, a według Ukraińskiego Stowarzyszenia Zbożowego istnieje potencjał podwojenia tej liczby – podawał serwis politico.eu.

Oceniono jednak, że nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ zdaniem autorów artykułu, mimo iż Ukraina może kontynuować eksport bez umowy zbożowej z Morza Czarnego, to zwiększone koszty logistyczne oznaczają, że będą musieli sprzedawać płody rolne po obniżonej cenie.

Jak donosi Ukraine Business News, Ukraina rozważa nową trasę eksportu zboża przez wody terytorialne krajów NATO.

- Mówimy o Rumunii i Bułgarii – powiedział na antenie teletonu ambasador Ukrainy w Turcji Wasyl Bodnar, cytowany przez serwis. Wyjaśnił, że głównym problemem są rosyjskie groźby ataku na infrastrukturę portową i ewentualnie na statki przewożące zboże.

Jest to ryzyko, które dotyczy firm ubezpieczeniowych i spedycyjnych. Prawdopodobnie okupanci nie zrealizują wszystkiego, co mówią, ale zagrożenie pozostaje – podkreślił ambasador.

Jednocześnie dyplomata zauważył, że Ukraina stworzyła fundusz ubezpieczający te ryzyka i może przyciągnąć różne firmy i statki zainteresowane transportem zboża.

- Możemy nawet nie korzystać z trasy uzgodnionej w ramach umowy zbożowej, ale przewozić zboże przez wody terytorialne Rumunii i Bułgarii. Jest to możliwa opcja minimalizacji ryzyka – wyjaśnił Bodnar, cytowany przez Ukraine Business News.