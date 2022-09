W okolicach Włocławka odłowiono 4 chrząszcze stonki kukurydzianej. Jak informuje IOR-PIB w Poznaniu, to pierwsze oficjalne potwierdzenie obecności szkodnika w województwie kujawsko-pomorskim.

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera virgifera LeConteto)najczęściej zauważana jest na południu kraju. Migruje jednak w kierunku północnym, zasiedlając kolejne regiony. W zeszłym roku została zauważona w Wielkopolsce. W tym roku potwierdzono jej obecność w woj. kujawsko pomorskim. Należy się zatem spodziewać, że wraz ze wzrostem powierzchni uprawy kukurydzy i praktyki jej siewu w monokulturze szkodnik ten będzie miał idealne warunki do rozwoju i ekspansji w kolejnych regionach.

Stonka kukurydziana w Polsce

W Polsce stonka kukurydziana pojawiła się po raz pierwszy w 2005 roku na obszarze województwa podkarpackiego. Wówczas traktowano ją jako szkodnika kwarantannowego. 9 lat później skreślono ją z listy, gdyż uznano, że takie ograniczenia niewiele pomagają w ekspansji tego gatunku. Obecnie szkodnik ten szczególnie dokuczliwy staje się na południu kraju, jednak głównie na plantacjach prowadzonych w wieloletniej monokulturze.

Stonka kukurydziana została zauważona na plantacjach pod Włocławkiem. Oznacza to, że kolejne regiony mogą się wkrótce zmierzać z problem jej zwalczania.

Groźne są przede wszystkim larwy stonki kukurydzianej

Stadium szkodliwym są przede wszystkim larwy. Bytują one w glebie i na przełomie czerwca i lipca żerują, podgryzając system korzeniowy młodych roślin kukurydzy. Taka roślina jest podatna na wyleganie, a uszkodzony system korzeniowy słabo pobiera składniki pokarmowe oraz wodę. Dorosłe chrząszcze natomiast mogą uszkadzać znamiona kolb, co prowadzi w konsekwencji to zaburzenia procesów zapylania i słabego wykształcenia ziarniaków w kolbie.