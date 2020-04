Stosowanie regulatorów wzrostu w zbożach ozimych

Regulatory wzrostu poprzez skrócenie słomy w znacznym stopniu przeciwdziałają wyleganiu. Powodują one również pogrubienie i szybsze zdrewnienie dolnych międzywęźli oraz zmniejszają podatność roślin na choroby podstawy źdźbła.

Ochrona upraw przed wyleganiem jest istotnym elementem agrotechniki zbóż mającym na celu zapobieganie utracie plonu oraz pogorszeniu jego jakości. W pochylonym łanie ograniczona jest fotosynteza roślin oraz pobieranie składników pokarmowych, skutkiem czego otrzymujemy plony niższe i gorszej jakości. Ograniczony jest również przepływ powietrza, co skutkuje wzrostem wilgotności, a takie warunki sprzyjają porastaniu ziarna i porażeniu przez mikroorganizmy. W konsekwencji otrzymujemy słabej jakości surowiec, za który trudno uzyskać dobrą cenę lub który może nawet zostać zdyskwalifikowany przy skupie. Wyleganie utrudnia i wydłuża w czasie zbiór, a zebrane ziarno jest wilgotne i wymaga dosuszania, co generuje dodatkowe koszty.

O wysokości strat w plonach na skutek wylegania decyduje wielkość powierzchni, na której ono wystąpiło, stopień pochylenia łanu oraz faza rozwojowa roślin. Najbardziej szkodliwe dla wysokości i jakości plonów jest wyleganie, które ma miejsce w fazie kwitnienia. Straty w plonach mogą wtedy wynosić nawet kilkadziesiąt procent (nawet do 50 proc.), natomiast gdy wyleganie wystąpi krótko przed zbiorem (ok. 3 tygodni), utratę plonu szacuje się na poziomie kilkunastu procent.

Wyleganie zbóż jest efektem współdziałania podatności roślin na wyleganie oraz warunków pogodowych sprzyjających temu zjawisku (silny wiatr, obfite opady deszczu, gradobicie). Do cech morfologicznych decydujących o skłonności zbóż do wylegania zalicza się: wysokość i grubość łodygi, liczbę rozkrzewień, długość i grubość międzywęźli, masę i długość kłosów. Zależą one od właściwości genetycznych odmiany, lecz w znacznym stopniu są modyfikowane przez zabiegi agrotechniczne oraz warunki siedliska. Odmiany wysokie, o słabych łodygach mają większą skłonność do wylegania niż odmiany półkarłowe, ze sztywniejszą słomą. Oprócz cech odmianowych i przebiegu pogody do istotnych czynników sprzyjających temu zjawisku można zaliczyć: wysoki poziom nawożenia azotowego, słabe zaopatrzenie gleb w potas, zbyt gęsty siew, porażenie roślin chorobami podstawy źdźbła. Gdy rośliny rosną w zbyt dużym zagęszczeniu, silnie konkurują między sobą o światło. Odbija się to ujemnie na stanie źdźbeł, które stają się cieńsze i bardziej wiotkie, a tym samym w większym stopniu narażone na wylegnięcie.

Wyleganiu możemy zapobiegać poprzez odpowiednią agrotechnikę, głównie niższe nawożenie azotowe, dobór odmiany odpornej na wyleganie, optymalną gęstość siewu. W warunkach sprzyjających wyleganiu, tj. na żyznych glebach, na polach nawożonych wysokimi dawkami azotu oraz gdy prognoza pogody przewiduje wystąpienie intensywnych opadów deszczu, najlepszym posunięciem jest zastosowanie regulatorów wzrostu. Środki te wpływają na stan gospodarki hormonalnej roślin poprzez hamowanie syntezy giberelin, które są odpowiedzialne za regulację wzrostu i rozwoju. W zależności od zastosowanej substancji przejawia się to m.in. skróceniem źdźbła, wzrostem zawartości chlorofilu, zwiększeniem zielonej masy roślin i masy korzeniowej, poprawą krzewistości, pogrubieniem źdźbła. Na rynku dostępnych jest zaledwie kilka substancji z tej grupy środków, tj. chlorek chloromekwatu (CCC), chlorek mepikwatu, trineksapak etylu, etefon i proheksadion wapnia. Działają one na rośliny w zróżnicowany sposób, w końcowym efekcie zapobiegając ich wyleganiu. Skuteczność działania regulatorów wzrostu zależy od uprawianej odmiany, fazy rozwojowej roślin, warunków siedliskowych oraz przebiegu pogody.

Tegoroczna zima odznaczała się niespecyficznym jak na tę porę roku przebiegiem pogody i w konsekwencji nawet późno zasiane plantacje pszenicy ozimej są bardzo dobrze rozkrzewione. Planując zabiegi skracania zbóż, musimy mieć na uwadze, że w takiej sytuacji bezcelowe jest stosowanie regulatorów wzrostu w celu podwyższenia krzewienia. Z tego powodu opryski powinniśmy wykonać dopiero po zakończeniu krzewienia. W pierwszej kolejności należy skoncentrować się na skróceniu i pogrubieniu dolnych międzywęźli, co zapewni roślinom solidną i odporną na wyleganie konstrukcję. Zabiegi w tym terminie mają na celu również stymulację systemu korzeniowego, co nie tylko stabilizuje roślinę, ale również umożliwia efektywniejsze pobranie wody i składników mineralnych z gleby.

CCC, czyli chlorek chloromekwatu

Doskonale do tego celu nadają się regulatory wzrostu zawierające chlorek chloromekwatu. Głównym zadaniem CCC jest skrócenie dolnych międzywęźli, tak więc najlepszy termin ich aplikacji to faza od pierwszego do drugiego kolanka. Opryski można już zacząć wykonywać, gdy pierwsze kolanko jest widoczne lub wyczuwalne w odległości 1 cm od węzła krzewienia. Niektóre środki (np. Cycocel 750 SL, Ronin, Stabilan 750 SL) można aplikować nieco wcześniej, tj. na początku fazy strzelania w źdźbło. Rośliny potraktowane CCC mają krótsze, sztywniejsze i grubsze, a tym samym bardziej wytrzymałe źdźbło, co dodatkowo zabezpiecza roślinę przed porażeniem chorobami podsuszkowymi. Ich blaszki liściowe są szersze i grubsze, o ciemnozielonym zabarwieniu. Substancja ta jest głównie pobierana przez liście, a następnie przemieszczana do stożków wzrostu. Do efektywnego działania wymaga minimum 10°C i dobrego nasłonecznienia. Preparatów zawierających CCC nie należy stosować na plantacjach silnie zachwaszczonych, na których nie wykonano jeszcze zabiegu herbicydowego, ponieważ redukcja wysokości zbóż stworzy chwastom warunki dogodne do wzrostu. W handlu dostępnych jest kilkanaście produktów zawierających CCC do stosowania w pszenicy, życie i pszenżycie ozimym (przedstawiono w tabeli 1). Niektóre preparaty (np. Antywylegacz Płynny 725 SL, Stabilan 750 SL, CCC 720 SL) można stosować w dawkach dzielonych, aplikując 1/3-2/3 dawki podstawowej w pierwszym zabiegu, zaś pozostałą część po 5-8 dniach od pierwszego oprysku.

Chlorek mepikwatu

Kolejną substancją skracającą międzywęźla jest chlorek mepikwatu, który samodzielnie występuje jedynie w dwóch produktach przeznaczonych do regulacji wzrostu w pszenżycie i pszenicy ozimej: Invister 300 SL i Mepik 300 SL. Odznaczają się one bardzo szerokim oknem aplikacji – od początku strzelania w źdźbło do pojawienia się pierwszych ości, jednak w celu zapewnienia pożądanych efektów zabieg powinno się wykonać do końca fazy liścia flagowego. Najlepsze efekty jednak daje oprysk zaraz po ruszeniu wegetacji, na początku strzelania w źdźbło. Na uwagę zasługuje fakt, że środki te posiadają mniejsze wymagania termiczne niż inne regulatory wzrostu, bowiem można je już stosować w temperaturze 5°C. Chlorek mepikwatu występuje również w duecie z proheksadionem wapnia w produktach Canopy i Medax Top. Zakres ich rejestracji obejmuje wszystkie cztery zboża ozime, a zalecane terminy zabiegów przypadają na początek fazy strzelania w źdźbło lub fazę liścia flagowego.

Trineksapak etylu

To substancja nowszej generacji. Hamuje ona wydłużanie międzywęźli, przy czym najsilniej redukowane są międzywęźla rosnące najintensywniej w czasie oprysku. Dodatkowo powoduje usztywnienie i pogrubienie źdźbła oraz poprawia rozwój korzeni, dzięki czemu roślina jest bardziej odporna na suszę. Trineksapak etylu najlepiej działa w temperaturze 10-15°C, przy dobrym nasłonecznieniu, gdy opryskiwane zboże jest suche i aktywnie rosnące. Słabszych efektów można spodziewać się natomiast w temperaturze poniżej 5°C oraz przy silnym zachmurzeniu. Produkty z trineksapakiem etylu stanowią najliczniejszą grupę wśród regulatorów wzrostu, a wybrane przykłady przedstawiono w tabeli 1. Zakres terminów ich stosowania jest na ogół dłuższy niż dla CCC, w zależności od rodzaju środka i rośliny uprawnej. Dla zdecydowanej większości z nich pierwsze zabiegi można wykonać w fazie pierwszego kolanka, natomiast ostatnie na koniec fazy liścia flagowego. Najdłużej można stosować Moddus Flexi i Moddus Start 250 DC – do momentu pojawiania się pierwszych ości. Niektóre środki, np. Moddus 250 EC, Proteg 250 EC, Power Grain 250 EC posiadają aż trzy możliwości aplikacji w pszenicy ozimej: 1. jako jednorazowy zabieg w zalecanym terminie i dawce, 2. w dawkach dzielonych, gdzie pierwszą dawkę stosuje się na początku strzelania w źdźbło, zaś drugą w fazie liścia flagowego, 3. w mieszaninie z regulatorem wzrostu Antywylegacz Płynny 675 SL w fazie 1.-3. kolanka.

Etefon

Ostatnia grupa regulatorów wzrostu to preparaty zawierające etefon (przykłady produktów w tabeli 1). W roślinie przekształca się on w etylen, który następnie hamuje działanie giberelin. Preparaty zawierające etefon mają za zadanie skrócenie i usztywnienie górnych międzywęźli, w związku z czym są najbardziej efektywne, gdy stosuje się je w czasie intensywnego wydłużania się źdźbła, czyli od fazy drugiego kolanka aż do fazy liścia flagowego. Etefonu nie można aplikować w czasie wysokich temperatur i suszy oraz przed upływem 10 dni od przeprowadzenia zabiegu herbicydowego. W uprawach pszenicy ozimej, w celu osiągnięcia lepszego skrócenia źdźbeł, można wcześniej zastosować środek zawierający CCC w dawce i terminie zgodnym z etykietą.