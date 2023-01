Jęczmień browarny jest najwcześniej sianym zbożem jarym. Niemniej jednak, obiegająca środowisko rolnicze informacja o ruszających w niektórych gospodarstwach styczniowych siewach wywołuje pewne zaskoczenie. Czy tak wczesny siew ma sens? Jak jęczmień zareaguje na spadki temperatur?

W tym roku jak na razie zimy praktycznie nie ma, na przełomie grudnia i stycznia doświadczyliśmy wręcz temperatur na poziomie blisko 20°C. Warto jednak pamiętać, że mamy dopiero połowę stycznia i do końca kalendarzowej zimy wiele się może zmienić. Pogoda jest też zróżnicowana w obrębie kraju. Z jednej strony słyszy się o ruszających siewach jęczmienia jarego, z drugiej natomiast widzę za oknem padający od rana śnieg.

Specyfika jęczmienia browarnego

Jęczmień browarny kojarzony jest w Polsce w zasadzie tylko z formą jarą. Znane są też uprawiane na cele browarnicze formy ozime, ale w naszych warunkach ich uprawa niesie za sobą bardzo duże ryzyko wymarznięcia lub niskiej jakości plonu. Jęczmień browarny jest rośliną niezwykle wymagającą, ukierunkowaną na uzyskanie plonu najwyższej jakości, o ściśle określonych parametrach, których wymagają słodownie.

W przypadku siewu jęczmienia browarnego obowiązuje zasada „im wcześniej, tym lepiej”, choć zazwyczaj odnosi się ją do wyboru początku czy połowy marca zamiast pierwszej dekady kwietnia. Najważniejszym czynnikiem determinującym termin siewu jest jednak temperatura, która warunkuje rozwój młodych roślin. Do siewu jęczmienia browarnego można przystąpić, gdy temperatura gleby osiąga 3-4°C. Na etapie wschodów gatunek ten jest odporny na spadek temperatury nawet do -5°C, warto mieć jednak świadomość, że temperatura poniżej 8°C wyraźnie hamuje jego rozwój.

Zalety wczesnego siewu

Ostatnie lata pełne anomalii pogodowych i zmian klimatycznych prowokują do znacznie wcześniejszych siewów niż wspomniany marzec. Takie przyspieszenie ma na celu najlepiej wykorzystać wodę pozimową i osiągnąć jak najbardziej zaawansowaną fazę wegetacji przed nastaniem suszy i upałów. Co ciekawe, niektórzy zachwalają nawet grudniowe siewy jęczmienia jarego, który w przypadku łagodnej zimy jest w stanie przetrwać i dać wysoki plon.

Jęczmień jary wytwarza system korzeniowy słabiej rozwinięty niż u innych zbóż. Z tego względu ważne jest zapewnienie mu odpowiedniej ilości wody i składników pokarmowych w powierzchniowej warstwie gleby. To właśnie dostęp do wody jest głównym czynnikiem motywującym rolników do znacznego przyspieszania terminu siewu. Ze względu na lepsze nawodnienie i mniejsze narażenie na upały, zboża jare siane w przyspieszonych terminach dają zazwyczaj wyższe plony. Warto jednak pamiętać, że rolnictwo to praca „pod chmurką” i ostatecznie to przebieg pogody, na którą nie mamy wpływu, zdecyduje, który termin siewu okaże się być właściwym.