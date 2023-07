Znaczną część Starego Kontynentu trawią upały i związana z tym susza. Już teraz organizacja Copa Cogeca prognozuje najniższe od 2007 r. zbiory zbóż w Europie. Polska jest podzielona – centralna część kraju zmaga się z brakiem opadów, a na południowym wschodzie wiele miejscowości po wczorajszej burzy zostało zalanych. Trwają tzw. „kradzione zbiory”. Co z cenami?

IUNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Deficyt wody, który sięga wartości krytycznych utrzymuje się nadal w centrum kraju oraz w Wielkopolsce. Tymczasem od kilku dni intensywne opady towarzyszą południowo wschodniej i wschodniej Polsce. Tu rozpoczęte żniwa rzepaku, przeplatają się z opadami deszczu.

Jak ceny płodów rolnych pod koniec tygodnia? Na giełdzie w Paryżu notowania zbóż i unijnego rzepaku spadły w środę. W badanych punktach skupowych ceny są różne. Albo utrzymują się na poziomie z początku tygodnia, albo delikatnie wzrosły. Pszenica konsumpcyjna kształtuje się w przedziale od 850-950 zł/t, paszowa 750-820 zł/t, jęczmień paszowy ok. 650 zł/t, żyto konsumpcyjne 600-720 zł/t, kukurydza sucha 820-930 zł/t. Rzepak spadł do poziomu ok. 1850 zł/t.