Pomimo punktowych opadów susza rozlewa się na kolejne województwa. Im bardziej na północ tym bardziej jest widoczna na polach. IUNG-PIB wystosował już 3 raport suszowy. Susza nadal utrzymuje się w zbożach jarych oraz ozimych. Wpłynie także na plon rzepaku.

IUNG-PIB opublikował 3 raport suszowy.

Deficyt wody pogłębia się i występuje już w całym kraju.

Instytut suszę stwierdza w 6 uprawach oraz w 14 już województwach.

Według Instytutu nastąpi obniżenie plonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Jak czytamy w najnowszym raporcie opublikowanym przez Instytut Uprawy I Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG -PIB) w trzecim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2023 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -110 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 40 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 IV-31 V).

Klimatyczny Bilans Wodny Źródło: IUNG-PIB

Gdzie występuje największa susza?

Największe niedobory wody notowano na terenach: Pojezierza Mazurskiego

i Pomorskiego oraz na Kujawach od -180 do -209 mm. Duży deficyt wody notowano również na obszarze Polski środkowej od -150 do -179 mm. Nieco mniejszy deficyt wody od -50 do -149 mm występował na terenie leżącym na południe od w/w obszarów.

Susza występuje już w prawie całym kraju

Susza została stwierdzona na obszarach województw:

Kujawsko-pomorskiego,

Warmińsko-mazurskiego,

Wielkopolskiego,

Zachodniopomorskiego,

Pomorskiego,

Podlaskiego,

Łódzkiego,

Lubuskiego,

Mazowieckiego,

Dolnośląskiego,

Lubelskiego,

Opolskiego,

Świętokrzyskiego,

Śląskiego

Dotyczy takich upraw jak:

Zbóż jarych,

Zbóż ozimych,

Truskawek,

Krzewów owocowych,

Drzew owocowych,

Rzepaku i rzepiku

Susza - które uprawy najbardziej zagrożone?

W trzecim okresie raportowania od 11 kwietnia do 10 czerwca 2023 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 1468 gminach (59,27% gmin Polski).

Susza w zbożach jarych Źródło: IUNG-PIB

Nieco mniejszy zasięg odnotowano w zbożach ozimych, suszę notowano w 1363 gminach (55,03% gmin Polski).

Susza w zbożach ozimych Źródło: IUNG-PIB

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach rzepaku i rzepiku, notowano ją w 853 gminach (34,44% gmin Polski) na obszarze 9,5% gruntów ornych kraju.

Susza w rzepaku ozimym i rzepiku, Źródło: IUNG-PIB

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano również w uprawach truskawek. Notowano ją w 1289 gminach (52,04% gmin Polski), oraz w uprawach krzewów owocowych. - w 1225 gminach (49,45% gmin Polski).