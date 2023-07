Deficyt opadów spowodował, że oziminy przedwcześnie zasychały. Pomimo tego, że w wielu przypadkach na słomie nie widać już żadnej zielonej tkanki, ziarno nie osiągnęło jeszcze odpowiedniej dojrzałości. Niestety tam gdzie wody zabrakło spodziewać się należy słabo wypełnionych nasion, co widać już wyraźnie ręcznie omłacając kłosy czy łuszczyny.

Susza spowodowała, że w wielu regionach kraju zielone części roślin ozimych przedwcześnie pozasychały. Ziarno jednak jeszcze nie jest w pełni dojrzałe. Na żniwa musimy jeszcze trochę poczekać.

Wielu rolników deklaruje, że w pierwszej kolejności chcą kosić pszenicę, a później rzepak, który w tym roku tylko sporadycznie będzie desykowany.

W centrum kraju, na Mazowszu czy Kujawach często czeka już na nas widok złotych łanów dojrzewających zbóż. Słomkowy kolor to także efekt deficytów opadów. Na takich tkankach słabo rozwijają się grzyby (np. czerń zbóż). W przypadku zbóż słoma jest sucha, rośliny po prostu przedwcześnie musiały skończyć wegetację z powodu permanentnego braku wody. Niestety deficyt opadów przypadał w dużej mierze w czasie nalewania ziarna, stąd ziarno w kłosie jest słabo wykształcone, na najsłabszych stanowiskach wręcz „uprażone”.

Jęczmień ozimy - zebrany

W regionach tych trwają jeszcze zbiory jęczmienia ozimego, przy czym w centrum kraju ten gatunek raczej należy do rzadkości. Choć jęczmień ozimy ucieka przed suszą to plony w tym regionie są niskie od 4-5t/ha.

Po jęczmieniu ozimym pozostały tylko ścierniska. Rolnicy czekają na poprawę wilgotności gleby aby móc je zagospodarować lub ewentualnie rozsiać już międzyplony Fot. AK

W regionie są już zbierane zboża z najsłabszych stanowisk, gdzie susza dała się najbardziej we znaki. Można już np. zobaczyć pracujące kombajny w pszenżycie ozimym, choć to jeszcze ewenement.

Słyszy się już o pojedynczych przypadkach zbioru pszenżyta ozimego, zwłaszcza położonego na słabych stanowiskach Fot. AK

Są oazy, gdzie sytuacja prezentuje się lepiej

Od kilku miesięcy mamy jedynie do czynienia z opadami punktowymi, a więc pochodzącymi z burz. Dlatego różnice pomiędzy mniejszymi regionami, gminami czy nawet wioskami bywają zatrważająco duże. Przykładowo w okolicach Żnina kilka istotnych opadów zmieniło stan rzeczy i przez ostatnie 2 miesiące spadło w regionie ponad 100l/m2, kilkadziesiąt kilometrów dalej np. w okolicach Aleksandra Kujawskiego w tym samym okresie zanotowano mniej więcej 5 razy mniejszą ilość wody bo oscylującą w graniach 20l/m2. Nie powinien zatem dziwić fakt, że plony będą bardzo zróżnicowane.

Biorąc pod uwagę fakt, że przykładowo IUNG-PIB bazuje na stacjach pogodowych rozmieszczonych punktowo w kraju, wyniki tego monitoringu często stają się niemiarodajne. Wystarczy, że w miejscowości gdzie znajduje się aparatura pomiarowa spadnie kilka istotnych opadów, gdzie kilkanaście kilometrów dalej opady mogą w tym czasie w ogóle nie wystąpić. Dlatego tak ważna jest lustracja na miejscu, potwierdzająca problemy polowe.

Najpierw pszenica, później rzepak

Lustrując pszenicę w centrum kraju, jeśli położona jest ona na glebie utrzymanej w dobrej kulturze, wiele wskazuje na to, że pierwsze kombajny wjadą w łany nie wcześniej niż pod koniec przyszłego tygodnia. Wiele odpowiedzi da nadchodzący weekend, podczas której zapowiadane są duże upały. Mogą one „wysuszyć” jeszcze niedojrzałe fizjologiczne ziarno. Słoma bowiem, w większości przypadków jest już gotowa do zbioru.

Na plantacjach z regionów trawionych przez suszę, próżno szukać zielonych części roślin Fot. AK

W regionach, tzw. tu „oazach” zdarza się, że na dobrych stanowiskach słoma, a nawet liść flagowy bywają we fragmentach jeszcze zielone, i tam należy się spodziewać dobrych plonów z wyrównanym ziarnem, a żniwa mogą się rozpocząć dopiero pod koniec tego miesiąca.

Osobną kwestią jest rzepak, tu także widoczne są bardzo duże różnice pomiędzy regionami. Zdecydowana większość obecnie rolników nie desykuje rzepaku, a pozwala mu swobodnie dojrzeć. Wielu z nich deklaruje, że najpierw zajmą się pszenicą a później rzepakiem. Tłumaczą to między innymi tym, że rzepak jest zazwyczaj ubezpieczony od niespodziewanych zdarzeń pogodowych (grad, deszcz nawalny), a obecna cena za nasiona nie zachwyca by spieszyć się ze zbiorem tego gatunku. Efekt jest taki, że wielu rolników ustawia w priorytecie kombajn na zboża.

Rzepak powoli dojrzewa, wysoka jeszcze wilgotność nasion i duża elastyczność dolnych łuszczyn nie pozwala jeszcze na zbiór Fot. AK

Pojedyncze kombajny wjechały także w rzepak. Ten położony na słabych i wysuszonych stanowiskach jest tylko miejscami gotowy do zbioru. Pierwsze próby wjechania w tą uprawę potwierdziły jeszcze wysoką wilgotność nasion. Jeden z rolników, który taką próbę podjął mówi o plonie wynoszącym około 3,5 t/ha przy wilgotności 16%. Kolejny natomiast informuje nas o 11% wilgotności, przy czym susza zweryfikowała jego zdaniem bardzo znacząco plon i odpowiada za kiepski stan roślin.

Lustracje okolicznych plantacji potwierdzają: góra (około 10-15% rośliny jest już w miarę sucha i łuszczyny charakterystycznie „szeleszczą”, gdzie z kolei dolne partie są może nie zielone, ale jeszcze dość elastyczne, co świadczy o tym, że jeszcze jest w nich sporo wody.

Oznacza to, że susza – suszą, a fizjologia – fizjologią. Pomimo tego, że susza silnie wpływa na przedwczesne zasychanie zielonych części roślin, w tym liści rzepaku, to roślina ma zaprogramowany pewien okres wegetacji i walczy do końca o byt. Dlatego wiele wskazuje na to, że nawet w regionach trawionych przez suszę żniwa dopiero nabiorą tempa w ostatniej dekadzie tego miesiąca, co wydaje się być terminem dość powszechnym w tej części kraju.

Groch siewny wkrótce gotowy do zbioru

Do zbioru także przygotowuje się groch. Niestety w regionach trawionych przez suszę, która dodatkowo występowała już w czasie kwitnienie roślin - nie ma co się łudzić – plon będzie niski. Widać, że rośliny nie zawiązały wielu strąków, są stosunkowo niskie, ale przynajmniej dojrzewają równomierne. Nie ma wtórnego kwitnienia, zdarzają się pojedyncze rośliny, w których zielone są jedynie wierzchołki (np. tuż przy ścieżkach przejazdowych).

Groch siewny także jest w tym regionie strawiony suszą Fot. AK

Nasiona na międzyplony i zboża jare

Nie gotowe są jeszcze do zbioru takie gatunki jak: gorczyca, facelia, łubiny czy rzodkiew oleista. Te gatunki także miały problem w zaprogramowaniu dobrego plonu ze względu na małą ilość wody. Najbardziej zielona jest rzodkiew oleista, której daleko jeszcze do żniw. Bardzo źle prezentuje się sytuacja w zbożach jarych. Zarówno pszenica jara jak i owiec silnie odczuły deficyt wody, a co za tym idzie plony z tych gatunków będą w tym regionie bardzo słabe.