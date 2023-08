Opady notowane w sierpniu ratują sytuację polową. Wilgotność gleby poprawiła się. Faktem jest jednak to, że w wielu przypadkach susza doprowadziła do nieodwracalnych zmian w rozwoju roślin. Przykładem jest kukurydza, gdzie stres suszy zaburzył proces zaziarniania kolb.

W dziewiątym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2023 roku suszę stwierdzono w 5 województwach i dotyczy 8 upraw.

Stan upraw się poprawił, choć w wielu przypadkach z powodu suszy można zanotować nieodwracalne zmiany w roślinach.

Jak czytamy w dziewiątym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2023 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -70 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 67 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 VI-31 VII). Oznacza to, że KBW znacznie się poprawił za sprawą burz i opadów.

Względem ostatniego raportu przede wszystkim sytuacja poprawiła się na północy kraju oraz na Warmii i Mazurach. Ciągle duży deficyt wody notowany jest głównie w centrum kraju.

Susza zelżała

Jak podaje IUNG-PIB deficyt wody dla roślin uprawnych zmniejszył się, jednakże niedobór wody nadal występował w całym kraju. Największy deficyt wody notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej od -160 do -199 mm. Duży niedobór wody notowano również we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz w zachodniej części Niziny Mazowieckiej od -120 do -159 mm. Na pozostałym obszarze kraju niedobór wody wynosił od 0 do -119 mm.

Klimatyczny Bilans Wodny, 9 okres raportowania Źródło: IUNG-PIB Puławy

Susza już tylko w 5 województwach i 8 uprawach

Susza rolnicza występowała na terenie 5 województw:

Łódzkiego,

Kujawsko-pomorskiego,

Wielkopolskiego,

Mazowieckiego,

Warmińsko-mazurskiego.

Susza występowała w 8 monitorowanych uprawach:

Kukurydzy na kiszonkę,

Kukurydzy na ziarno,

Krzewów owocowych,

Roślin strączkowych,

Warzyw gruntowych,

Tytoniu,

Ziemniaka,

Chmielu.

Największa susza w kukurydzy na kiszonkę

W dziewiątym okresie raportowania od 11 czerwca do 10 sierpnia 2023 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach notowano w 342 gminach (13,81% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 47,35 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 2,32% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 21,03 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania). .

Kukurydza - kolby niedoziarnione

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach wśród upraw kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach notowano w 329 gminach (13,28% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 47,88 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 2,18% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 21,17 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).

Warto jednak zaznaczyć, że problem suszy widać teraz dobrze sprawdzając kolby kukurydzy. Niestety wiele sygnałów mówi o tym, że nawet jeśli masa wegetatywna kukurydzy jest dobrze rozwinięta to kolby wykazują duże braki w ziarnie, co należy wiązać tym, że w czasie kwitnienia i zapylenia stres suszy odcisnął piętno na tych procesach.

Strączki w tym soja także pod presją suszy

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach roślin strączkowych, notowano ją w 146 gminach (5,89% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 41,18 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,90% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 17,66 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).

Ziemniak - susza tylko w 16 gminach

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano także w uprawach ziemniaka. Notowano ją w 16 gminach (0,65% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 15,14 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,04% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 2,51 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).

Burak według raportu ma się dobrze

Zniknął natomiast z raportowania burak cukrowy co oznacza, że w tym gatunku w żadnym z województw w 9 okresie raportowania nie stwierdzono suszy. Choć burak największą biomasę korzeni buduje w sierpniu i we wrześniu, to w przypadku wrześniowych odbiorów korzeni, w rejonach trawionych przez suszę może nie starczyć czasu na zbudowanie solidnych korzeni. Przez suszę także burak w wielu miejscach nie zbudował rozety liści a w czasie największych upałów także mógł część liści stracić. Po opadach może dochodzić do produkcji kolejnych liści w rozecie kosztem przyhamowania rozwoju masy korzeni i gromadzenia w nich cukru.

Kiedy można mówić o wpływie suszy na plon?

Jak informuje IUNG-PIB, zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.