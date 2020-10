Susza w Rosji i na Ukrainie

W porównaniu z poprzednim tygodniem ceny pszenicy na europejskim rynku kontraktów terminowych spadły o 3 euro. Powodem jest umiarkowany spadek rosyjskich cen eksportowych.

Ostatnio rosyjska pszenica zawierająca 12,5 procent białka została załadowana na pokład (FOB) w portach nad Morzem Czarnym za 233 dolarów amerykańskich za tonę. To spadek o 2 dolary w stosunku do poprzedniego tygodnia.

Według analityków z Sovecon rosyjskie ceny eksportowe jęczmienia wzrosły ostatnio o 2 dolary do 194 dolarów za tonę. Wzrosły również ceny pszenicy na rosyjskim rynku krajowym (w rublach). Powód to utrzymujący się silny popyt ze strony eksporterów i hodowców zwierząt.

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa ogłosiło, że mechanizm kontyngentu na eksport zboża, który obowiązywał już od kwietnia do czerwca podczas wybuchu koronawirusa, utrzymuje pomimo dużych tegorocznych zbiorów. Ministerstwo zapowiedziało też, że kwota eksportowa zbóż będzie obowiązywać od stycznia do czerwca 2021 roku.

Według rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, pomimo dobrych perspektyw zbiorów, mechanizm kontyngentów pozataryfowych pozostaje istotny dla eksportu zbóż i istnieją plany usprawnienia oraz dalszego stosowania tego środka w przyszłości.

Ministerstwo nie podało jednak dalszych szczegółów na temat wielkości potencjalnego kontyngentu. Według informacji agencji informacyjnej Reuters kontyngent na okres od stycznia do czerwca 2021 roku może wynieść około 20 mln ton zboża. Rosja jest największym eksporterem pszenicy na świecie a w tym roku prawdopodobnie będą drugie, co do wielkości zbiory zbóż od rekordowego roku 2017.

Rosyjscy rolnicy pilnie potrzebują deszczu. Do tej pory w wielu regionach musieli siać pszenicę ozimą w bardzo suchą glebę. Sytuacja na Ukrainie jest jeszcze bardziej krytyczna. Ukraińskie ministerstwo gospodarki poinformowało, że rolnicy z powodu dotkliwej suszy w większości regionów nie rozpoczęli jeszcze siewu pszenicy ozimej pod zbiory w 2021 r.

Według APK-Inform, w glebie nie ma wilgoci, więc siew jest obecnie bezcelowy. Dlatego też w tym roku na Ukrainie będą bardzo późne zasiewy i prawdopodobnie dużo mniejszy ich areał.

Ukraińskie ministerstwo gospodarki ogłosiło, że powierzchnia uprawy pszenicy ozimej prawdopodobnie zmniejszy się z około 6,7 mln ha w roku poprzednim do 6,1 mln ha. Z danych ministerstwa wynika, że ​​do 28 września gospodarstwa zasiały tylko 25 procent przewidywanego obszaru, czyli 1,5 miliona hektarów.