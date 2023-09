Do 15 października mają rolnicy czas, aby złożyć protokół strat suszowych. Mogą to zrobić w aplikacji „ Zgłoś szkodę rolniczą”. W szacowaniu strat pomogą zbiorcze raporty IUNG, w których można wyczytać dla każdego powiatu przybliżony procent strat.

Raport IUNG-PIB dotyczy strat plonów szacowanych na koniec trzynastego okresu raportowania w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG.

Raport może stanowić podpowiedź dla rolników składających protokoły suszowe w rządowej aplikacji „ Zgłoś szkodę rolniczą" Przypominamy, muszą one zostać złożone do 15 października br.

IUNG – PIB w Puławach odpowiadający za monitorowanie strat suszowych opublikował nowy zbiorczy raport na temat strat plonów w poszczególnych regionach. Dotyczy on podsumowania opublikowanych dotychczas 13 dekadowych raportów obejmujących monitoring suszy od 21 marca do 20 września. Co z niego możemy wyczytać?

Jak czytamy w opublikowany raporcie, w szóstym okresie raportowania w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG zakończono raportowanie strat w plonach dla rzepaku i rzepiku. W dziewiątym okresie raportowania w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG zakończono raportowanie strat w plonach dla zbóż jarych, zbóż ozimych, truskawek. W dwunastym okresie raportowania w Systemie

Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG zakończono raportowanie strat w plonach dla chmielu, drzew owocowych, krzewów owocowych, kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, roślin strączkowych, tytoniu, warzyw gruntowych.

Stąd dla większość upraw zakończono prace na monitoringiem i oceną wpływu suszy na stan upraw.

Raport zawiera mapy, które obrazują wpływ suszy na straty plonów w zależności od kategorii glebowej. Mapy te są zgeneralizowane dla powiatów.

Do każdej z map dodano zestawienie tabelaryczne szacowanych strat dla powiatów, w których straty plonów przekroczyły próg 20%. Za IUNG-PIB podajemy zbiorczy pdf, przygotowany na potrzeby tego systemu:

Występowania suszy rolniczej w monitorowanych uprawach w okresie od 21 marca do 20 września 2023 roku.



Susza rolnicza w b.r. (od 21.III do 20.IX) notowana jest we wszystkich uprawach objętych monitoringiem.

Co można wyczytać z raportu suszowego?

Przede wszystkim można sprawdzić procent strat jakie zostały wyszacowane dla danego powiatu. Wartość ta może stanowić podpowiedź dla rolników składających wniosek suszowy. Wystarczy znaleźć powiat w którym znajduje się gospodarstwo. Do wyszacowania strat na polu potrzebna jest także znajomość kategorii glebowej. Raport uwzględnia cztery kategorie glebowe, gdzie I to najsłabsze stanowiska, lekkie i przepuszczalne piaski. Szczegóły jak czytać raport znajdziecie w poprzednim artykule:

Warto zatem zanim wniosek zostanie wysłany, zapoznać się z tym raportem i skonfrontować dane.

Przykładowo glebach lekkich według tego raportu są powiaty w kraju, gdzie procent szkód w kukurydzy został wyszacowany na 98-99%! Są to np. powiaty:

poddębicki (woj. łódzkie) - 99%,

golubsko-dobrzyński (woj. kujawsko-pomorskie) - 98%,

rypiński (woj. kujawsko-pomorskie) - 98%

koniński (woj. wielkopolskie) - 98%,

turecki (woj. wielkopolskie) - 98%,

słupecki (woj. wielkopolskie) - 98%,

Straty w plonach dla kukurydzy na ziarno na glebach najsłabszych (I kategorii): Źródło: IUNG-PIB

Aplikacja suszowa i straty suszowe

Przypominamy, że od 20 września 2023 roku rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat będących następstwem suszy. Warunkiem ubiegania się o pomoc suszową jest złożenie protokołu z oszacowania szkód wygenerowanego przez aplikację rządową.

Taki wniosek należy złożyć do 15 października br., za pośrednictwem publicznej aplikacji. Protokół musi trafić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warto pamiętać, że zgłoszenie przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę przez komisję powołaną przez wojewodę nie zastępuje złożenia przez tego rolnika wniosku za pośrednictwem wspomnianej aplikacji.

Aplikacja działa – zdarzają się jednak problemy techniczne

O ile aplikacja "Zgłoś szkodę rolniczą" działa od lipca br. To jednak do 20 września rolnik nie mógł wysłać protokołu z szacowania. Wcześniej można było tylko wstępnie przygotować wniosek. Teraz aplikacja już działa, jednak rolnicy w mediach społecznościowych co jakiś czas informują o niewielkich problemach technicznych. Z drugiej strony informują także o wysyłce zakończonej sukcesem, także aplikacja spełnia swoją rolę.

Wysłanie wniosku to jedno. Co dalej? Nie ma konkretnych ustaleń w zakresie realnej pomocy suszowej na jaką mogli by liczyć rolnicy, którzy zmagali się ze skutkami suszy. Wstępnie szacuje się, że na powyższą pomoc będą niezbędne w 2024 r. środki z budżetu państwa w wysokości 1,497 mld zł.