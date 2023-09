Prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2023 r. została skorygowana w dół o 4 mln ton w porównaniu z poprzednią opublikowaną w lipcu.

Większa produkcja zbóż rok do roku, ale mniejsza pszenicy

Niemniej jednak pomimo pogorszenia oceny w tym miesiącu prognoza światowej produkcji zbóż ogółem wzrosła o 0,9 proc. rok do roku, osiągając 2,815 mld ton, co odpowiada rekordowemu wynikowi z 2021 r. Większość obniżek w tym miesiącu wynika z pogorszenia się perspektyw dla światowej produkcji pszenicy, przy obecnie ustalonej na poziomie 781,1 mln ton, czyli o 2,2 mln ton mniej niż oczekiwano w lipcu. Na tym poziomie światowa produkcja spadnie o 2,6 proc. rok do roku, ale nadal będzie to drugi co do wielkości wynik w historii. Korekty w dół prognoz produkcji dla Kanady i Unii Europejskiej w związku z utrzymującą się suszą, która ograniczyły plony. Odpowiadały one za znaczną część spadku w tym miesiącu. Prognozy dotyczące produkcji pszenicy w Chinach również zostały obniżone, choć w mniejszym stopniu, ponieważ ulewne deszcze w kluczowych regionach produkcyjnych pogorszyły perspektywy plonów. Podniesiono za to prognozy produkcji dla USA, gdzie zaktualizowane dane ankietowe wykazały większy obszar uprawy pszenicy jarej, a także dla Indii i Ukrainy, odzwierciedlając najnowsze dane rządowe wskazujące wyższe niż wcześniej przewidywano plony.

Niższa sierpniowa prognoza światowej produkcji zbóż paszowych

Prognoza dotycząca światowej produkcji zbóż paszowych w 2023 r. jest niższa o 1,3 mln ton w porównaniu z prognozami z lipca i obecnie wynosi 1,511 mld ton, co stanowi wciąż wzrost o 2,7 proc. w ujęciu rocznym, przy czym większość nowych cięć będzie wynikać z upraw jęczmienia i owsa. Prognozę światowej produkcji jęczmienia obniżono o 2,9 mln ton do 143,8 mln ton, co oznacza spadek o 5,6 proc. rok do roku. Niższe perspektywy produkcji odzwierciedlają pogorszenie warunków uprawy i perspektyw plonów w Unii Europejskiej i Kanadzie. Pogorszone perspektywy światowej produkcji owsa dotyczą w dużej mierze niższych perspektyw upraw w Kanadzie, Unii Europejskiej i USA, na skutek niższych niż oczekiwano powierzchni upraw i niższych plonów. Oczekuje się, że spowoduje to spadek światowego popytu na owies w 2023 r. do najniższego poziomu od 11 lat szacowanego na 23,1 mln ton. Częściowo kompensując te spadki, światowa produkcja kukurydzy została zwiększona o 3,6 mln ton i obecnie według prognoz osiągnie rekordową wysokość 1,215 mld ton. Poprawa perspektyw jest powiązana z lepszymi zbiorami w Brazylii i na Ukrainie, gdzie plony kukurydzy przekraczają wcześniejsze oczekiwania, co z nawiązką kompensuje cięcia produkcji wprowadzone w USA i Unii Europejskiej.

Większe wykorzystanie zbóż ogółem w sezonie 2023/2024

Prognozuje się, że światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2023/24 wyniesie 2,807 mld ton, co oznacza wzrost o 1,5 mln ton od lipca i 22,1 mln ton (0,8 proc.) powyżej poziomu w sezonie 2022/2023. Wyższe wykorzystanie pszenicy w Indiach, wynikające z przewidywanej większej produkcji krajowej i dostępności, wynika głównie z rewizji w górę o 2,3 mln ton prognozy globalnego wykorzystania pszenicy sezonie 2023/2024, obecnie ustalonej na 785 mln ton, co oznacza wzrost o 0,6 proc. w stosunku do prognozy na rok 2022/2023.

Prognozę całkowitego wykorzystania zbóż paszowych w sezonie 2023/2024 szacuje się na 1,501 mld ton, co oznacza spadek o 1,6 mln ton w porównaniu z prognozą z lipca, ale nadal o 1,2 proc. więcej w porównaniu z szacowanym poziomem w sezonie 2022/2023. Niższe przewidywane wykorzystanie jęczmienia na paszę w Kanadzie i Unii Europejskiej stoi za rewizją w dół w tym miesiącu, zmniejszając prognozę całkowitego wykorzystania jęczmienia na rok 2023/24 do 0,8 proc. poniżej poziomu z poprzedniego sezonu.

Światowe zapasy zbóż bez zmian

Prognoza światowych zapasów zbóż na koniec sezonów 2023/2024, ustalona na 878 mln ton, pozostaje niezmieniona w stosunku do lipca i wskazuje na wzrost o 18,6 mln ton (2,2 proc.) powyżej poziomów otwarcia. Wynikowy wskaźnik światowych zapasów zbóż do wykorzystania w sezonie 2023/2024 wyniósłby 30,5 proc., prawie niezmieniony w porównaniu z poziomem 30,6 proc. w sezonie 2022/2023, co wskazywałoby na ogólnie komfortowy poziom globalnej podaży z perspektywy historycznej. FAO prognozuje, że światowe zapasy pszenicy wzrosną nieznacznie, o 0,3 procent, powyżej poziomów otwarcia do 315 mln ton, co odzwierciedla korektę w górę o 1,3 mln ton w tym miesiącu, głównie w Rosji, Turcji, Ukrainie i USA.

Prognoza całkowitych światowych zapasów zbóż paszowych wynosi 365 mln ton, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w stosunku do poziomów z otwarcia. Jest tak pomimo obniżki prognozy w tym miesiącu o 1,0 mln ton, głównie ze względu na korekty w dół światowych zapasów jęczmienia i owsa, które zrównoważyły rewizję w górę światowych zapasów kukurydzy.

Niższa prognoza światowego handlu zbożami

Prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożami w sezonie 2023/2024 została obniżona od lipca o 6,5 mln ton do 466 mln ton, czyli o 1,7 procent (7,9 mln ton) poniżej poziomu w sezonie 2022/2023.

Prognoza światowego handlu pszenicą w sezonie 2023/2024 (lipiec/czerwiec) została obniżona w stosunku do poprzedniego raportu z lipca o 1,9 mln ton, do 193 mln ton, czyli o 3,5 proc. poniżej poziomu z sezonu 2022/2023. Przewidywany spadek w stosunku do poprzedniego sezonu wynika z oczekiwanego spadku eksportu z Australii w związku ze zmniejszeniem produkcji oraz Ukrainy w wyniku zakłóceń w handlu w związku z trwającą wojną, a także niższym popytem importowym ze strony Chin, Unii Europejskiej i Turcji.

Prognozuje się, że światowy handel zbożami paszowymi w sezonie 2023/2024 (lipiec/czerwiec) wyniesie 220 mln ton, co oznacza spadek o 1,6 mln ton od lipca i o 0,8 proc. niższy niż poziom w sezonie 2022/2023. Obniżka prognozy światowego handlu kukurydzą w sezonie 2023/24, stanowiąca większość rewizji w dół w sierpniu, odzwierciedla głównie mniejszą niż wcześniej przewidywano sprzedaż kukurydzy z USA, wynikającą ze zmniejszonych perspektyw produkcyjnych oraz z Ukrainy w wyniku zaprzestania realizacji Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego.