Światowe ceny zbóż mają pozostać wysokie

Tak wynika z analizy przedstawionej w najnowszym kwartalniku „Agro Mapa” Banku Credit Agricole. Dlaczego ma być drogo?

- Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) z 27.05.2021 światowa produkcja zbóż w sezonie 21/22 zwiększy się do 2292,0 mln t wobec 2219,7 mln t w sezonie 20/21 (+3,3%). Wzrost zbiorów zostanie odnotowany w przypadku pszenicy (+2,1%) i kukurydzy (+5,3%), podczas, gdy obniży się produkcja jęczmienia (-1,5%), jak i pozostałych gatunków zbóż (-0,9%). Wyższe zbiory pszenicy będą głównie efektem ich silnego wzrostu w UE, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miało ich wyraźne obniżenie w Australii i Rosji. Wzrost produkcji kukurydzy będzie wynikać z jej wyższych zbiorów w USA i Brazylii. Niższa produkcja jęczmienia będzie z kolei efektem spadku jego zbiorów w Australii i w Wielkiej Brytanii – czytamy w Agro Mapie.

Jak dodają analitycy, zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 21/22 zwiększy się do 2296,5 mln t wobec 2237,1 mln t w sezonie 20/21 (+2,7%). Wzrost spożycia oczekiwany jest w przypadku pszenicy (+2,7%), kukurydzy (+3,0%), jęczmienia (+1,3%) oraz pozostałych gatunków zbóż (+1,1%). - W ujęciu geograficznym głównym źródłem wzrostu światowego spożycia zbóż pozostają Chiny, czemu sprzyja zwiększone zapotrzebowanie na zboża paszowe ze względu na postępującą odbudowę pogłowia trzody chlewnej w tym kraju – wynika z analizy.

- Z uwagi na niższą produkcję zbóż od ich spożycia, w sezonie 21/22 dojdzie do dalszego spadku światowych zapasów zbóż, które wyniosą 594,7 mln t wobec 599,3 mln t w sezonie 20/21. W konsekwencji współczynnik zapasy/spożycie obniży się do 25,9% wobec 26,8%, co będzie jego najniższą wartością od sezonu 12/13. Na uwagę zasługuje również utrzymujące się duże zróżnicowanie sytuacji popytowo-podażowej w przypadku poszczególnych gatunków zbóż. Podczas gdy na rynku pszenicy oraz jęczmienia współczynnik zapasy/spożycie kształtuje się na wysokim na tle historycznym poziomie, to w odniesieniu do kukurydzy jest on najniższy od sezonu 10/11 – oceniają specjaliści z Credit Agricole.

Jak podają, zrealizował się ich scenariusz, zgodnie z którym w maju doszło do korekty i spadku cen zbóż na głównych giełdach (por. AGROmapa z 16.03.2021).

- Ceny pozostają jednak wysokie, czemu sprzyjają niskie światowe zapasy zbóż w połączeniu z obawami uczestników rynku o wielkość zbiorów w sezonie 21/22. Istotnym czynnikiem determinującym sytuację na rynku zbóż pozostaje również otoczenie regulacyjne, a w szczególności polityka eksportu zbóż prowadzona przez Rosję, a także przepływy kapitału spekulacyjnego. W efekcie oceniamy, że w kolejnych kwartałach ceny zbóż pozostaną na podwyższonych poziomach, przy czym przestrzeń do ich dalszego wzrostu jest już ograniczona. W konsekwencji prognozujemy, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 79 zł/dt i 68 zł/dt na koniec 2021 r. oraz ok. 74 zł/dt i 61 zł/dt na koniec 2022 r. Czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są dalsze kształtowanie się popytu na zboża w Chinach, a także warunki agrometeorologiczne wśród największych światowych eksporterów zbóż – podkreślają w Agro Mapie.