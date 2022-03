Szaleństwo na rynku zbóż. Ceny pszenicy w skupach od 1500 do 2020 zł

Bardzo dynamicznie zmieniają się ceny zbóż w naszych rodzimych skupach. Niby podążają za wiadomościami z giełd towarowych, ale są też bardzo duże rozbieżności pomiędzy firmami.

Ceny zbóż zmieniają się już nie z dnia na dzień, ale z godziny na godzinę. Dobrze przedstawia to poniższa rozmowa w mediach społecznościowych, gdzie raz widać spadki, a już po kilku godzinach trend się odwraca. Sytuacja jest bardzo zmienna i niepewna.

- Po serii kilku dni bardzo mocnych wzrostów cen zbóż (szczególnie pszenicy), wczoraj na światowych giełdach zapanowała korekta spadkowa. Spadki cen (choć znaczne w przypadku pszenicy) są „symboliczne” wobec ostatnich wzrostów – informował na farmer.pl Tomasz Roszkowski.

Dlatego nie dziwi fakt, że również w naszych rodzimych skupach ceny nie są stabilne i również szybko ulegają zmianie. W portach cena tony pszenicy konsumpcyjnej przekroczyła 2100 zł. Kukurydza również była droga, bo jej cena zbliżała się do 1700 zł.

Ale w skupach sytuacja jest bardzo różna. Owszem są firmy, które za tonę pszenicy konsumpcyjnej oferują ponad 2 tys. zł, ale też i są takie, gdzie kosztuje ona 1500. Wszyscy są zgodni. Zwiększyła się podaż ziarna i rolnicy chętniej decydują się na sprzedaż swoich zapasów.

Ukraina i Rosja z zakazami eksportu produktów rolnych

Biuro Maklerskie Pekao przypomniało, że od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę cena pszenicy wzrosła o >50 proc. do rekordowych USD 484/t. A przecież Rosja i Ukraina to ok. 30% światowego handlu pszenicą. Konkretnie Ukraina odpowiada też za ok. 17% eksportu kukurydzy i 30% całkowitej produkcji rzepaku. A porty ukraińskie pozostają zamknięte. Transport jest bardzo utrudniony. - Część z zasiewów ozimych może ulec zniszczeniu przez ograniczoną aplikację nawozów i bezpośrednie skutki wojny. Jeśli wojna potrwa do późnej wiosny, zasiew kukurydzy stanie pod znakiem zapytania. Rosja może zacząć nakładać ograniczenia eksportowe na eksport zbóż – podali.

To ostatnie już się dzieje. - Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał we wtorek dekret ograniczający import i eksport określonych towarów i surowców „w celu zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”, podała agencja informacyjna Interfax, którą cytuje serwis financialpost.com. Czy wiadomo jakie konkretnie produkty mają być objęte tymi sankcjami? Na razie tego nie podano. Szczegóły mają być znane w ciągu dwóch dni, czyli najpewniej w czwartek. Polecono też przygotowanie listy krajów, wobec których będą obowiązywać ograniczenia.

Poza tym, co ważne, Ukraina do końca roku wprowadza zakaz eksportu żyta, jęczmienia, gryki, prosa, cukru, soli i mięsa - poinformował w środę ukraiński rząd czytamy na stronie thethreadtimes.com.

To nie jedyne kraje, które zdecydowały się na takie posunięcie, ale z ich perspektywy to normalne zagranie, bo wprost toczą ze sobą wojnę. Ale również inne kraje się na to zdecydowały, o czym pisaliśmy poniżej.

Teraz, jak podaje Reuters również Serbia ma wprowadzić od czwartku zakaz eksportu pszenicy, kukurydzy, mąki i oleju kuchennego, aby przeciwdziałać wzrostom cen spowodowanym rosyjską inwazją na Ukrainę.

Z kolei wracając do Rosji to tam, rząd ma przeznaczyć 25 mld rubli (807 mln zł) dla rosyjskich producentów rolnych. Celem jest zapobieżenie wzrostowi cen żywności.

Co się dzieje na świecie na rynku zbóż?

- Ostatnie rozmowy pokojowe doprowadziły we wtorek do rozpoczęcia ewakuacji ludności cywilnej z kilku otoczonych ukraińskich miast. Poprawiło to nieco nastroje na rynkach globalnych. W konsekwencji, pierwszy raz od dawna, osłabia się dolar amerykański, a lekkie spadki przeważają też na rynku zbóż – podsumował w raporcie Andrzej Bąk – eWGT. I zaznaczył, że w silnym trendzie wzrostowym pozostaje ropa, a za nią drożeją oleje roślinne (wykorzystywane na biopaliwa) i nasiona oleiste.

Co ważne i też nie bez wpływu na rynki, jest ogłoszenie przez USA, że zakazują oni importu rosyjskiej ropy, skroplonego gazu ziemnego i węgla. - UE, która jest dużo bardziej uzależniona od importu rosyjskich surowców energetycznych (z Rosji importowane jest 40% gazu i 25% ropy) raczej nie zdecyduje się na taki krok, ale trwają uzgodnienia mające na celu duże ograniczenie eksportu surowców energetycznych z Rosji. W najbliższym czasie KE ma przedstawić plan ograniczenia importu rosyjskiego gazu o 2/3 w ciągu roku – podał Bąk.

Około 8 proc. amerykańskiego importu paliw płynnych pochodziło z Rosji w 2021 r. Chiny i Europa są zdecydowanie największymi konsumentami rosyjskiej ropy i gazu.

Cennik zbóż i rzepaku – marzec 2022

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 9 marca 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 1500-1700.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1600.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1500.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1700-1710,

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1020-1040,

- jęczmień paszowy – 1100,

- rzepak – 4000,

- kukurydza sucha – 1500,

- owies – 900,

- groch – 1350,

- bobik – 1330,

- łubin – 1350.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 1600 do negocjacji, jeśli parametry są dobre,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1500-1600,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1100,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień konsumpcyjny – 1100,

- rzepak - 3500.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1600,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 950,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- jęczmień paszowy – 1280,

- rzepak – 4000,

- kukurydza sucha – 1400,

- owies – 840.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1730,

- pszenica paszowa – 1600,

- pszenżyto – 1340,

- żyto paszowe – 950,

- żyto konsumpcyjne – 980,

- jęczmień konsumpcyjny – 1280,

- rzepak – 4280,

- kukurydza sucha – 1480,

- owies – 900,

- groch - 1080.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1500-1600,

- pszenica paszowa – 1350,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1150.

Street retail

- rzepak – 3900.

AGROCHEM Puławy oddział Człuchów

- pszenica konsumpcyjna - 1950-2020,

- pszenżyto - 1500-1600,

- żyto konsumpcyjne - 1400-1500,

- jęczmień konsumpcyjny - 1500-1600,

- rzepak - 4200-4400,

- kukurydza sucha - 1650-1700,

- owies - 900-1000.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1350,

- żyto paszowe – 1200,

- jęczmień paszowy – 1350.



Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1150,

- jęczmień paszowy – 1000,

- rzepak – 3900,

- kukurydza mokra – 1000 stary zbiór; 700 nowy zbiór,

- kukurydza sucha – 1400.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL

- pszenica konsumpcyjna – 1640,

- pszenżyto – 1500,

- żyto paszowe – 1400,

- jęczmień paszowy – 1500,

- kukurydza sucha – 1640.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

- pszenica konsumpcyjna – 1700,

- rzepak – 4000,

- kukurydza sucha – 1500.

Transrol LESZNO - cennik z godz. 14:00

- pszenica konsumpcyjna - 1600,

- pszenica paszowa - 1500,

- pszenżyto - 1400,

- żyto paszowe - 1200,

- żyto konsumpcyjne - 1300,

- jęczmień paszowy - 1350,

- rzepak - 4100,

- kukurydza sucha - 1400,

- owies - 930,

- groch - 1450.