„Szarpane” żniwa – co z cenami?

Żniwa w tym roku skutecznie utrudniają opady deszczu, a ich zaawansowanie w porównaniu z rokiem ubiegłym jest bardzo słabe. Ceny w wypadku pszenicy konsumpcyjnej kształtują się na poziomie często ponad 700 zł/t netto. Cena jęczmienia jest nadal niska i wynosi ok. 560, a rzepaku przeciętnie 1630 zł/t.

- Żniwa są w różnym stopniu zaawansowania w poszczególnych regionach kraju. W całej Polsce trwają zbiory jęczmienia i rzepaku, ale są one też przerywane przez opady deszczu, a część plantacji jest jeszcze niedojrzała. W wypadku innych gatunków zbóż pod kosę poszły zboża na słabszych stanowiskach, np. żyto, pszenżyto i żyto, ale są to na razie raczej pojedyncze plantacje. Na dobre żniwa zaczną się, o ile pogoda pozwoli, za półtora tygodnia – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl Rafał Mładanowicz, prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż.

Wydajność jęczmienia w jego ocenie jest bardzo zróżnicowana i waha się w zależności od stanowiska od 4 do 7,5 t/ha. Są oczywiście i wyższe plony, ale one zdarzają się raczej rzadko. Poza tym w wypadku tego gatunku rolnicy narzekają na słabe wyrównanie ziarna i wysokie białko, które może stanowić problem w wypadku jęczmienia browarniczego. Wilgotność kształtuje się zwykle na poziomie 13,5 proc. Mładanowicz mimo iż nie zbierał jeszcze pszenżyta, to obserwuje w kłosie poślad.



W punktach skupu dowiadujemy się, że plony jęczmienia z tym sezonie są dobre i sięgają nawet 8 t/ha. Jakość też jest zadowalająca. Ewentualne problemy dotyczą zbyt niskiej gęstości ziarna i wyższego białka. Sporadycznie, na lżejszych glebach koszona jest pszenica i jej plon rolnicy oceniają na razie na ok. 5-7 t/ha. Zbierane jest też żyto, którego wydajność nie jest wysoka i wynosi 2-5 t/ha. Trzeba też zaznaczyć, że wiele plantacji z powodu deszczy nawalnych i gradobicia wyległo.

Rzepak plonuje na poziomie 2,5-4 t/ha. Nasiona charakteryzują się dość niskim stopniem zaolejenia sięgającym przeważnie 38-40 proc.



Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 23 lipca 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 723,

- żyto konsumpcyjne – 475

- rzepak - 1600.

Lubella S.A. – skup wstrzymany.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 720.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 720,

- żyto - 560.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 650,

- pszenica paszowa – 620,

- jęczmień konsumpcyjny – 550,

- rzepak 1610.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 700,

- żyto – 480,

- jęczmień – 570.

Młyn-Pol

- rzepak - 1640.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 700-720,

- pszenica paszowa – 660,

- pszenżyto – 550,

- żyto pasza – 500,

- żyto konsumpcyjne - 510-520,

- jęczmień konsumpcja – 560,

- rzepak – 1620,

- kukurydza mokra (nowy zbiór) – 400,

- kukurydza sucha (nowy zbiór) – 600,

- owies – 500,

- groch – 780,

- bobik- 820,

- łubin – 900.

Gołańcz Piast

- jęczmień – 530,

- rzepak – 1620.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 700,

- żyto konsumpcyjne – 480.

Agroland

- pszenica konsumpcyjna – 655,

- pszenica paszowa – 630,

- rzepak – 1610.

Agro System Sobótka

- pszenica konsumpcyjna – 650-700,

- pszenżyto – 600,

- jęczmień konsumpcja – 560,

- rzepak – 1660.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 690-710,

- pszenica paszowa – 670,

- pszenżyto – 570,

- żyto paszowe – 490,

- żyto konsumpcyjne – 520,

- jęczmień konsumpcyjny – 570,

- jęczmień paszowy – 550,

- rzepak – 1640.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 700,

- pszenica paszowa – 660,

- pszenżyto – 540,

- jęczmień konsumpcja – 550,

- rzepak – 1620.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 720-750-780,

- pszenica paszowa – 620,

- pszenżyto – 550,

- żyto paszowe – 480,

- żyto konsumpcyjne – 500,

- jęczmień konsumpcja – 550,

- rzepak – 1630.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 680,

- pszenica paszowa – 630,

- pszenżyto – 570,

- jęczmień konsumpcyjny – 570,

- rzepak – 1630,

- kukurydza sucha – 750,

- owies – 480.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 700,

- pszenżyto – 560,

- jęczmień paszowy – 540,

- rzepak – 1610,

- kukurydza mokra - 420 (nowy zbiór),

- kukurydza sucha - 610 (nowy zbiór), 750 (stary zbiór).

Elewarr Bielsk Podlaski

- rzepak – 1620.

PROCAM

- pszenica konsumpcyjna – 680,

- pszenica paszowa – 650,

- pszenżyto – 570,

- żyto – 500,

- jęczmień konsumpcja – 560,

- rzepak – 1610,

- kukurydza sucha – 620 (nowy zbiór), 780 (stary zbiór),

- owies – 580.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 640,

- pszenżyto – 560,

- jęczmień paszowy – 560.

Street – retail

- rzepak – 1650.

Boferm Górki

- pszenica konsumpcyjna - 650,

- pszenica paszowa – 600,

- pszenżyto – 490,

- żyto - 450,

- jęczmień konsumpcja - 500,

- rzepak – 1600,

- owies – 450.

WIPASZ S.A. oddział w Krośnie

- jęczmień paszowy – 580,

- rzepak – 1600.