Szkodniki coraz większym zagrożeniem w zbożach

- Warunki pogodowe jesienią i zimą sprawiają, że zwiększyła się i będzie się jeszcze zwiększać, presja szkodników w uprawach. Ogromny problem stanowią też gryzonie, które nie występują jedynie na południu Polski, ale w całym kraju – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl Rafał Mładanowicz, prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż.

Oceniając stan plantacji zbóż, specjalista zauważa, że w wiele z nich wysianych w tzw. terminach optymalnych jest już bardzo wyrośnięta i rozkrzewiona. A tym samym bardziej podatna na choroby. O czym pisaliśmy już wcześniej. Dodatkowo sprzyja temu wysoka, jak na te porę roku - temperatura, a także wilgotność.

Chiny🇨🇳 dotychczas importowały 4-5 mln ton 🌽rocznie.

Wzrost do 55 mln za 3 lata oznacza mega dziurę w światowym bilansie i wysokie ceny🚀



A w tym czasie KE chce zmniejszać produkcję zbóż w🇪🇺, wprowadzając #greendeal. A co z bezpieczeństwem żywnościowym?

Mładanowicz zauważa, też że w wielu regionach, nadal trwają jeszcze siewy pszenicy. Co prawda skutecznie utrudniają je warunki panujące na polu (jest grząsko), ale rolnicy musieli się uporać z uprawkami przedsiewnymi po późnych przedplonach takich jak kukurydza czy burak cukrowy i stad te opóźnienia. Czy one jednak staną się normą? Możliwe. - Za dekadę, tak późne siewy będą wręcz powszechne w naszym kraju. Bo jesień jest długa i ciepła, a ochłodzenie i spadki temperatur „widoczne” są w prognozach dopiero na przełomie stycznia i lutego – zauważa.

Wracając do stanu zbóż, to znaczny problem stanowią szkodniki glebowe. Biorą się one też z faktu, że ziarno siewne z reguły nie jest zaprawione zaprawami insektycydowymi. Poza tym przebieg pogody wpływa na ich nieprzerwane żerowanie i rozwijanie większej niż zwykle liczby pokoleń. Tak dzieje się np. w wypadku mszyc, które bardzo szybko przystosowują się do zmiennych warunków.

Kłopot stanowi też ploniarka zbożówka, która wiosną 2021 r. może zasiedlić uprawy młodej kukurydzy.

Żeruje też już łokaś garbatek, o którym pisaliśmy jeszcze na początku tego roku, kiedy to spustoszył wiele plantacji ozimin.

Dodatkowo wzrastają straty wyrządzone przez gryzonie. – To nie jest kłopot rolników z południa Polski, ale całego kraju. Ja w swoim gospodarstwie w województwie pomorskim, widzę nornice nawet na słabszych glebach – dodaje Rafał Mładanowicz.

