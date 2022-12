- W imieniu rolników producentów zbóż i kukurydzy ostro reagujemy na złe i bardzo złe działanie służb granicznych rujnujące polski rynek zbóż – podaje Tadeusz Szymańczak, rolnik i były poseł. I wysyła wniosek m.in. do wicepremiera Henryka Kowalczyka, dotyczący destabilizacji rynków rolnych w związku z importem z Ukrainy.

Jak już informowaliśmy na portalu farmer.pl, w ostatnim czasie bardzo zaogniła się sytuacja w sektorze rolnych. Znacząco obniżyły się ceny płodów, zwłaszcza kukurydzy. Bardzo dużo przyjechało jej zza naszej wschodniej granicy, spowodowało to m.in. obniżkę cen naszego krajowego ziarna, ale też i problem z jego sprzedażą. Magazyny są zapełnione. Na tę sytuację reagują też rolnicy. Boją się o swoją przyszłość. Apelują do premiera, ministra rolnictwa.

- My producenci zbóż i kukurydzy wnosimy bardzo istotny i ważny temat destabilizacji rynków rolnych szczególnie produkcji roślinnej, gdzie branża rolnicza przy ciągle spadających cenach zbóż i niesamowicie rosnących kosztach produkcji – pisze we wniosku przesłanym do m.in. Morawieckiego, Tadeusz Szymańczak, rolnik i znany działacz.

Swoje obawy uzasadnia. I domaga się podjęcia radykalnych działań wobec doniesień, że import zboża z Ukrainy odbywa i odbywał się z naruszaniem naszego prawa i w bardzo dużej ilości bez kontroli, co jest niedopuszczalne.

- Obecne doniesienia są zastraszające mówiące o imporcie zboża technicznego. Pytanie czy zboże importowane z Ukrainy jest kontrolowane na granicy? Czy do młynów trafia zboże techniczne? – pyta.

Przypominamy, że niedawno Kowalczyk poinformował, że do naszego kraju od poniedziałku nie wpływa już zboże techniczne, ale nie ma danych ile go konkretnie wpłynęło wcześniej.

W swoim wniosku Szymańczak pisze: „rolnicy ze wschodu Polski informowali o tym, że do młynów i skupów trafia z Ukrainy zboże techniczne - czy to jest możliwe?" - Gdzie są nasze służby? Krajowa Administracja Skarbowa, Inspekcja Weterynaryjna i Sanepid, w przypadku zboża konsumpcyjnego, to organy, które odpowiadają za kontrole zboża i innych surowców transportowanych z Ukrainy do Polski. Czy prawdą jest, że w przypadku firm, które podają, że skupują lub przewożą zboże techniczne okazuje się, że mają siedzibę w składzie budowlanym czy w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych? Rolnicy borykają się z niskimi cenami kukurydzy, w dodatku wiele skupów nie chce przyjmować ziarna, bo magazyny pełne są ukraińskiego surowca. Cena kukurydzy mokrej w Lubelskiem to obecnie ok. 600-650 zł za tonę, a kukurydza sucha jest w granicach 1000 zł/t takie ceny nie pokrywają kosztów produkcji – czytamy w wysłany wniosku.

Co to jest zboże techniczne?

Na to pytanie odpowiada sobie sam Szymańczak.

- Zboże techniczne to zboże, które może być wykorzystane do brykietu, do spalania w piecach. Gdyby było wykorzystywane zgodnie z założeniem, to przy obecnym kryzysie energetycznym mogłoby wpływać do kraju, ale niestety dzieje się inaczej. Jeśli trafia do młynów czy zakładów paszowych, jak słyszymy, budzi to sprzeciw i jest przestępstwem. Oprócz tego zboże powinno mieć odpowiednie certyfikaty, być odpowiednio transportowane. Wobec zboża paszowego, a już w szczególności konsumpcyjnego, są specjalne rygory transportu i przechowywania. Niektóre firmy mogą sprowadzać przez granice zboże techniczne i olej słonecznikowy techniczny bez żadnych dokumentów. Taki olej techniczny i np. kukurydza są następnie wykorzystywane, jako pasza dla zwierząt, a możliwe, że także, jako produkt do spożycia w postaci mąki. Aż trudno uwierzyć w takie doniesienia – podaje we wniosku rolnik.

Co z cenami zbóż w Polsce?

Te spadają. -Rolnicy ze wschodu mogą sprzedać zboże, ale stawki w skupach są bardzo niskie. Ceny zbóż w tym kukurydzy na wschodzie Polski osiągały w tym roku zadowalający pułap. Było to w czasie żniw kukurydzianych, gdy mokra kukurydza o wilgotności do 30 proc. wyceniana była na 850 -900 zł za tonę. Teraz jednak cena spadła do 650 zł za tonę, a w niektórych skupach nawet poniżej 600 zł za tonę. Drugim ważnym aspektem przy wprowadzaniu zboża technicznego na polski rynek, jest bezpieczeństwo żywnościowe. Tak sytuacja musi się odbić i w pozostałych obszarach polski. Tego w tym sezonie nie da się już naprawić, dlatego oczekujemy odpowiedzi, co Polski Rząd uczyni wobec rolników – pyta we wniosku Tadeusz Szymańczak.