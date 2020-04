Tallage: Zbiory pszenicy w UE będą o 8 proc. mniejsze niż w 2019 r.

Francuska firma analityczna Tallage w swoim najnowszym raporcie Stratégie Grains prognozuje, że ​​nadchodzące zbiory pszenicy zwyczajnej i twardej w UE w 2020 r. (w tym w Wielkiej Brytanii) wyniosą 135 mln ton, czyli o 8 proc. mniej niż w 2019 r., gdy wyniosły 146,4 mln ton.

W prognozie na sezon 2019/2020 zmniejszono zużycie pszenicy o 2 miliony ton do 115,8 miliona ton i podniesiono prognozę eksportu o 0,2 miliona ton do 32,4 miliona ton. Oczekiwania dotyczące zapasów końcowych na koniec czerwca 2020 r. wzrosły w ciągu miesiąca o 1,2 miliona ton do 13,7 miliona ton.

Szacunkowe zbiory w sezonie 2020/2021 w porównaniu z marcem zmniejszono o 1,7 miliona ton, podobnie jak prognoza zużycia o 2,7 mln ton do 113,8 miliona ton.

Mniejsze zbiory zmniejszają prognozę eksportu na nadchodzącym sezonie w porównaniu z bieżącym o 5,2 miliona ton do 26,2 miliona ton. Oczekuje się, że zapasy pszenicy pozostaną prawie na niezmienionym poziomie w stosunku bieżącego sezonu, czyli na poziomie 13,6 miliona ton.

W bieżącym i nadchodzącym sezonie UE francuscy eksperci prognozują również duże zapasy kukurydzy (wspierane przez duży import) i jęczmienia.