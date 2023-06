Każdemu przytrafiły się tzw. kradzione żniwa, kiedy zbiory były co rusz przeplatane deszczami. Opady w żniwa to same kłopoty związane m.in. z pogorszeniem jakości pozyskiwanego ziarna.

Zacznijmy od kwestii, która w tym roku może być na wielu plantacjach problematyczna, a dotyczy ona wylegania zbóż. Z powodu niekorzystnych warunków meteorologicznych na początku wiosny duża część plantacji zbóż ozimych chroniona była z opóźnieniem (jeśli chodzi o zabieg T-1). Spóźnione pierwsze zabiegi fungicydowe mogą wiązać się ze słabszą – a czasem nawet zerową – skutecznością ochrony podstawy źdźbła. Jednym z ważniejszych zadań ochroniarskich w terminie T-1 jest właśnie zabezpieczenie przed łamliwością podstawy źdźbła. W przypadku porażenia tą chorobą łan jest znacznie bardziej podatny na wyleganie – nawet pomimo skutecznego zabiegu regulacyjnego.

A skoro wspominamy o regulacji – niestety, na części plantacji regulacja łanu też była wykonywana z delikatnym poślizgiem. Co prawda okienko dla retardantów jest dość szerokie, niemniej pamiętajmy, że poszczególne substancje aktywne regulatorów najlepiej działają w określonych fazach. Dodatkowo skuteczność regulatorów ograniczana była niskimi temperaturami, przez co zabiegi na wielu plantacjach mogą cechować się zaledwie częściową skutecznością.

Zabieg T1 a deszcz w żniwa

Dlaczego wspominamy o problemach związanych z zabiegiem T-1 w kontekście opadów w żniwa? Obydwa elementy mają ze sobą wiele wspólnego. Opady deszczu – zwłaszcza obfite – są w stanie „położyć” zboża, a bardziej podatne na wyleganie będą właśnie oziminy porażone chorobami podstawy źdźbła oraz te, gdzie zabieg retardantami nie wykazywał się pełną skutecznością. Oczywiście, w najgorszej sytuacji mogą być zboża bez żadnego zabiegu regulacyjnego, po spóźnionej ochronie i jednocześnie dobrze nawożone azotem.

Szacuje się, że największe straty przynosi wyleganie w fazie liścia flagowego, jednakże wedle różnych danych to samo zjawisko tuż przed zbiorem może przyczynić się do zmniejszenia plonu o nawet 15 proc. Dodatkowo pogarsza się jakość zebranego z położonych zbóż ziarna.

Przy opadach ziarno może porastać

Sporym problemem związanym z deszczową aurą podczas żniw jest porastanie ziarna. Najbardziej podatne na porastanie są pszenżyto, żyto i pszenica. Czym właściwie jest porastanie? To nic innego, jak kiełkowanie ziarna jeszcze w kłosie. Duże opady deszczu lub też niewielkie, ale kilkudniowe, doprowadzają najpierw do porastania w kłosach roślin, które już dojrzały. Dlatego też na zjawisko to bardziej narażone są zboża ozime niż formy jare. Dodajmy, że porastanie wiąże się z wyższą wilgotnością ziarna, a wpływ na kiełkowanie w kłosie może mieć również wyleganie przed zbiorami (ze względu na stale utrzymującą się wyższą wilgotność kłosa dojrzałe ziarniaki dążą do wytworzenia kiełka).

Ziarno, które uległo porośnięciu, nie nadaje się na cele konsumpcyjne. Z pewnością nie uzyska nawet minimalnych wymaganych parametrów – zwłaszcza chodzi tu o liczbę opadania, która przy porośniętych zbożach jest bardzo niska. Nie ma większych problemów, by porośnięte ziarno przeznaczać na cele paszowe, niemniej tu musimy zwracać uwagę na wilgotność, która – jak wspominaliśmy – jest zazwyczaj wyższa. Dlatego też silnie porośnięte zboża warto skarmiać jako pierwsze.

Czerń zbóż i fuzarioza – ryzyko w mokrych sezonach

Opady deszczu – także przed żniwami – przyczyniają się do porażenia kłosów przez patogeny chorobotwórcze. Tu duże ryzyko związane jest z pojawieniem się czerni zbóż. Chorobie sprzyjają m.in. wysokie temperatury panujące w lipcu, a opady deszczu w tym okresie dodatkowo zwiększają poziom wilgotności w łanie (zwłaszcza w bardzo gęsto sianych zbożach). Najbardziej narażone na porażenie czernią są rośliny, które w znacznym stopniu uległy porażeniu chorobami podstawy źdźbła. Zwróćmy więc uwagę, jak ważna jest skuteczność zabiegów ochronnych w terminie T-1. Te z pozoru standardowe zabiegi fungicydowe bezpośrednio wpływają na jakość pozyskiwanego w żniwa ziarna.

Deszczowa aura sprzyja również rozwojowi fuzariozy kłosów. Mniej podatne na porażenie fuzariozą są plantacje, które zostały jeszcze ochronione na kłos w zabiegu T-3. Zwróćmy jednak uwagę, że większą ochronę przeciw fuzariozom zapewnia klasyczny zabieg T-3, a nie łączony T-2/T-3, będący swego rodzaju hybrydą chroniącą również liść flagowy. Zabieg ochronny na kłos w dużym stopniu redukuje również ryzyko pojawienia się czerni zbóż, dlatego też w latach o wysokim natężeniu opadów jest szczególnie polecany.

Choroby grzybowe – zwłaszcza fuzarioza kłosów – prowadzą do niebezpiecznego zjawiska, jakim jest zanieczyszczenie ziarna mykotoksynami.

Duża ilość opadów to niższa cena za pszenicę

Najgroźniejsze dla pogorszenia jakości ziarna są deszcze występujące przez dłuższy okres przy jednocześnie wysokich temperaturach. Kłosy są wówczas ponadnormatywnie zaopatrzone w wodę, a dodatkowo panuje tam względnie wysoka wilgotność. To idealne warunki do rozwoju chorób, jak i porastania (woda w połączeniu z ciepłem). Obfite, ale nawalne deszcze są mniej groźne, ponieważ rośliny nie pochłaniają wówczas tak dużej ilości wody. Natomiast podczas nawalnych opadów zwiększa się ryzyko wylegania, w związku z czym położone rośliny odbierają część wilgoci od gleby – to w dużym uproszczeniu prowadzi do zwiększenia presji chorobotwórczej.

W przypadku większej liczby dni z opadami na przednówku lub w trakcie żniw z każdym dniem tracimy szanse na pozyskanie ziarna konsumpcyjnego, a tym samym na wyższą cenę za zebrany surowiec (różnica cen skupu między pszenicą konsumpcyjną a paszową to zazwyczaj 20-60 zł/t).

Czy mamy jakikolwiek wpływ na poprawę jakości ziarna w deszczowych warunkach?

Bezpośrednio nie. Możemy natomiast działać z wyprzedzeniem. Jeśli czerwiec będzie obfity w opady, to wart rozważenia będzie zabieg ochronny na kłos. Nie mamy już wpływu na jakość ochrony przed chorobami podstawy źdźbła oraz regulacji, niemniej dobra ochrona kłosa może zredukować ryzyko pojawienia się chorób związanych z opadami deszczu podczas żniw.