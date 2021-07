Tegoroczne zbiory zbóż w Rosji mają przekroczyć średnią 5-letnią

Produkcja zbóż i roślin bobowatych w Rosji spadnie w 2021 r., ale będzie wyższa niż wieloletnia średnia.

Rosja wyprodukowała w 2020 r. prawie 133,5 mln ton zbóż i roślin bobowatych – stwierdził szef departamentu uprawy roślin w „Centrum Analiz Rolniczych”.

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa prognozuje produkcję zboża na 127,4 mln ton w 2021 roku, w tym około 81 mln ton pszenicy. Rosyjscy eksperci spodziewają się zbiorów na jeszcze wyższym poziomie - 124-129 mln ton zbóż i 80-83 mln ton pszenicy.

Jednocześnie prognozuje spadek średniego plonu pszenicy ozimej do 3,4-3,6 t/ha (-0,27 t/ha w stosunku do zeszłego roku) z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Plon żyta zmniejszy się o 0,54 t/ha do 1,8-2 t/ha.

Według „Centrum Analiz Rolniczych”, zwiększyła się powierzchnia upraw jarych. Do końca ubiegłego tygodnia rolnicy obsiali 29,66 mln ha zbożami jarymi (+587 tys. ha), w tym pszenicą 13,1 mln ha (+647 tys. ha), jęczmieniem 7,9 mln ha (-462 tys. ha), 3 mln ha z kukurydzą (+76,3 tys. ha).