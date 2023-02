Zboża są najchętniej uprawianymi roślinami w Polsce, stąd też zainteresowanie ich prawidłową ochroną wśród rolników jest ogromne. Tym bardziej, że zmiany klimatyczne czy występująca coraz częściej odporność chwastów na substancje aktywne herbicydów to nowe wyzwania, z którymi trzeba sobie radzić.

Marcin Bednarczyk z firmy Syngenta rozpoczął swoje wystąpienie od wspomnienia minionego roku. Zwrócił uwagę na suszę, upały i niedobór opadów w dużej części Polski. Podkreślił, że mimo tych trudności nie warto rezygnować z jesiennego odchwaszczania, gdyż chwasty nie utrzymane w ryzach będą dawać się we znaki aż do żniw.

- Naprawdę warto wykonać te jesienne zabiegi. Musimy zawsze pamiętać, jak wyglądał poprzedni rok, żebyśmy mogli wyciągać wnioski. Podsumowując 2022 rok, wiemy jak źle było na wiosnę. Było chłodno, wręcz bardzo zimno, a do tego mieliśmy warunki suszowe. Przez to był poważny problem choćby z odchwaszczaniem zbóż jarych. Następnie mieliśmy gorące miesiące, a później przyszło załamanie pogody. Wrzesień mieliśmy znowu mokry i zimny. Była taka sytuacja, że w listopadzie właściwie jeszcze nie było opadów i chwasty nie kiełkowały, bo też nie miały odpowiedniej ilości wody – mówi Bednarczyk.

W następnej kolejności poruszony został temat temperatury powietrza i jej znaczenia podczas wiosennego zabiegu herbicydowego. Jak zauważył Marcin Bednarczyk, w ostatnich latach często mamy do czynienia z zimną wiosną, która oznacza ograniczoną skuteczność wielu popularnych substancji chwastobójczych.

- Nie jesteśmy wróżbitami, żeby określić teraz jaka będzie wiosna, ale patrząc na poprzednie lata widzimy, że wiosny raczej są chłodne. Wymagania termiczne poszczególnych substancji aktywnych herbicydów są określone i powinniśmy zwrócić na to uwagę planując wiosenne zabiegi. Musimy zawsze pamiętać, że wszystkie sulfonulomoczniki potrzebują wyższych temperatur, żeby średnia dobowa nie spadała poniżej 5-7°C. Jeżeli ta temperatura będzie niższa to działanie będzie odpowiednio słabsze, nieadekwatne do tego, ile w ten herbicyd zainwestowaliśmy – mówi Bednarczyk.