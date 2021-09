Ten tydzień raczej pozwoli dokończyć żniwa

Kilka ostatnich słonecznych i ciepłych dni może pomóc wreszcie dokończyć zbiory zbóż, bo te z powodu ubiegłotygodniowych intensywnych opadów deszcz, zostały wstrzymane. W skupach jest nadal mała podaż ziarna na rynku, a w cenach stagnacja.

Niewiele się dzieje w cennikach firm skupowych zboża. Ceny praktycznie są takie same, jak tydzień temu. Co ciekawe rolnicy informują nas, że to sami handlowcy szukają towaru i nie zwracają nawet za bardzo uwagi na parametry ziarna. Ale też z drugiej strony są informacje, zwłaszcza z młynów, gdzie partie są cofane np. ze względu na zbyt niską liczbę opadania czy gęstość surowca.

Ceny płodów rolnych

Tymczasem cena pszenicy konsumpcyjnej waha się, według naszej cotygodniowej sondy, od 920 do 1060 zł/t netto, za pszenicę paszową od 880 do 970 zł/t, jęczmień od 720 do 850, pszenżyto od 800 do 870, żyto od 670 do 820, owies od 560 do 630 zł/t netto.

Wzrosły ceny rzepaku, za który można nawet dostać 2600 zł/t netto, a z płatnością przesuniętą w czasie o 30 dni nawet 2630 zł/t netto.

Potaniała kukurydza. Mokra wyceniona jest obecnie na 550-620, a sucha na 860-1030 zł/t netto.

Na giełdach światowych również notowane są spadki ce kukurydzy i soi, co jest wywołane przechodzącym w USA huraganem Ida, który spowodował zniszczenia w amerykańskich portach.

- Kanadyjski urząd statystyczny obniżył szacunki zbiorów pszenicy do 22.9 mln ton, co jednocześnie oznacza spadek aż o 35% r/r. Nie brak głosów, że ostateczne zbiory mogą być jeszcze niższe. Zbiory canoli zostały ograniczone do 14.75 mln ton czyli aż o 25% poniżej ubiegłego roku. Rosyjskie cła eksportowe na pszenicę wzrosły do 46.5 usd/t. A według nowego systemu celnego, ich wielkość pod koniec miesiąca może wzrosnąć do 65-70 usd/t, co nie poprawia sytuacji zarówno farmerów, jak i eksporterów – podaje Mirosław Marciniak, analityk InfoGrain.

Cennik surowców rolnych wrzesień 2021

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 8 września 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. (Niska liczba opadania, niska gęstość i białko).

- pszenica konsumpcyjna – 920.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 940,

- pszenica paszowa – 900.

De Heus

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 850,

- jęczmień paszowy – 800,

- owies - 630.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 750,

- jęczmień konsumpcyjna – 800.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1010-1030;

- pszenica paszowa – 880,

- pszenżyto – 850,

- żyto paszowe – 750,

- żyto konsumpcyjne – 760-770,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 750,

- rzepak – 2540,

- kukurydza mokra – 610,

- kukurydza sucha – 1030;

- owies – 600,

- groch – 1020,

- bobik – 1100,

- łubin – 1100.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 960-970,

- pszenżyto - 860-870,

- jęczmień paszowy - 800-810,

- rzepak - 2500-2530.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 800.

Elewarr – oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 820,

- żyto paszowe – 750,

- żyto konsumpcyjne – 820,

- jęczmień konsumpcyjny – 820,

- jęczmień paszowy – 760,

- rzepak – 2470.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna - 1030-1060,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 840,

- żyto paszowe – 770,

- żyto konsumpcyjne - 800,

- jęczmień paszowy/konsumpcyjny – 820,

- rzepak – 2540,

- kukurydza mokra – 600,

- kukurydza sucha – 860.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 830,

- żyto paszowe – 720,

- jęczmień konsumpcyjny – 760,

- rzepak – 2570.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 970,

- pszenica paszowa – 930,

- pszenżyto – 820,

- żyto paszowe – 700,

- żyto konsumpcyjne – 730,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 780,

- rzepak – 2450,

- kukurydza mokra – 580,

- kukurydza sucha – 1030,

- owies – 600.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 980,

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 810,

- żyto paszowe – 670,

- żyto konsumpcyjne – 700,

- jęczmień konsumpcyjny – 810,

- jęczmień paszowy – 770,

- rzepak – 2500,

- kukurydza sucha – 980,

- owies – 560,

- groch - 900.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 970-1000,

- pszenica paszowa – 900,

- żyto paszowe – 750,

- żyto konsumpcyjne – 820,

- rzepak – 2470.

Street Retail

- rzepak – 2600 (14 dni płatności) – 2630 (30 dni płatności).

P.H.U. Lech Świebodzin

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto - 860-870,

- jęczmień paszowy – 850,

- rzepak – 2520,

- kukurydza mokra - 550-560.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna - 980,

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 810,

- żyto paszowe – 740,

- jęczmień paszowy – 720,

- rzepak – 2500,

- kukurydza mokra – 620,

- kukurydza sucha - 1000.