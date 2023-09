Wiele w ostatnich dniach mówi się o embargo. W komentarzach polityków i ekspertów rynku nie zaznacza się głośno, że przecież tranzyt wszystkich produktów z pogrążonej w wojnie Ukrainie, również tych czterech gatunków płodów rolnych, czyli pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, jest nadal realizowany. Podajemy konkretne liczby.

Z tego artykułu dowiesz się, jakie są dane dotyczące tranzytu płodów rolnych z Ukrainy.

Ukraina w sierpniu 2023 r. wyeksportowała przez korytarze solidarnościowe rekordowe 4 mln ton ziarna.

Główne kierunki tranzytu to Niemcy, Holandia, Litwa i Łotwa.

Od samego wybuchu wojny mówi się głośno o tym, że aby Polska mogła pomóc i nie zaszkodzić sobie, to właśnie tranzyt, a nie import bezpośredni powinien być realizowany z Ukrainy. Przez te wiele miesięcy niestety często tak się nie działo. Co teraz, kiedy według formalnych informacji, „przejeżdża” przez nasz kraj tylko tranzyt jednym z podstawowych surowców rolnych. Jest ogromne zamieszanie i wręcz konflikt dyplomatyczny miedzy sąsiadami. A jakie są liczby? Ile konkretnie zboża i innych surowców przetransportowano do Polski w ostatnim czasie?

Tranzyt produktów rolnych z Ukrainy

Takie dane podał na portalu X (dawniej Twitter) Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa Unii Europejskiej. - Mamy świeże dane z sierpnia 2023 - Ukraina wyeksportowała przez korytarze solidarnościowe (czyli tranzytem przez granice i terytorium Rumuni, Polski, Węgier i Słowacji) rekordowe 4 mln ton ziarna! Mimo że był zakaz "przygraniczny" A przed zakazem eksportowała miesięcznie 2,9 mln ton – napisał Wojciechowski.

Zamieścił też inny wpis. „(…) Eksport UE-UA 2022 (w mln euro) - 30,129 1. PL - 9,728 (import 5,969) 2. DE -4,130 3. HU -2,454 . Polska póki co jest potęgą eksportową w handlu z Ukrainą i "ogarnia" prawie 1/3 eksportu UE-27 do UA, o dwie i pół długości przed Niemcami. To nie wszyscy lubią...”

Na jego informacje zareagował jeden z Czytelników, we wpisie poniżej.

Dane dotyczące tranzytu dokładnie przeanalizował analityk

Konkretnie uczynił to Mirosław Marciniak z InfoGrain, który na bieżąco śledzi sytuację na rynkach rolnych na świecie, w Europie i w Polsce. Marciniak na swoim blogu podsumował tranzyt. Przypomniał, że prezydent Ukrainy straszy Polskę pozwem do WTO, domagając się odszkodowań za straty, jakie w związku z wprowadzeniem zakazu importu ponosi jego kraj. Czy rzeczywiście takie straty są?

Mirosław Marciniak napisał bowiem na blogu, że według ukraińskich danych, od początku sezonu, czyli od 1 lipca do 10 września, przez polskie przejścia graniczne przejechało 700 tys. ton ukraińskich zbóż i oleistych w tranzycie.

- Największy udział stanowiła kukurydza (321 tys. ton), rzepak (170 tys. ton) oraz pszenica (147 tys. ton) – podał przedstawiciel InfoGrain.

A główne kierunki tranzytu to:

Niemcy – 203 tys. ton, z czego 114 tys. ton stanowiła kukurydza, a 80 tys. ton rzepak,

Holandia – 98.5 tys. ton, z czego 85 tys. ton stanowiła kukurydza,

Litwa/Łotwa – 97.8 tys. ton, z czego 50 tys. ton stanowił rzepak, a 22 tys. ton kukurydza.

- Tak więc skargi ze strony ukraińskich władz uważam za bezzasadne, a w razie arbitrażu przed WTO Ukraina może mieć poważne problemy z udowodnieniem poniesionych strat. Niestety, tranzyt przez nasz kraj ma także negatywne skutki dla naszych rolników. W zaledwie dwa miesiące przetwórcy z Niemiec i Holandii, którzy zwyczajowo zaopatrywali się w Polsce, pozyskali blisko 300 tys. ton zbóż i oleistych z Ukrainy. A należy pamiętać, że w bieżącym sezonie Polska będzie dysponować pokaźną nadwyżką zbóż i rekordową nadwyżką rzepaku – zaznaczył na blogu Marciniak.

Jakie ceny zbóż w najbliższych dnia?

Ekspert rynku ocenił też sytuację cenową głównych surowców rolnych. Ta nie jest ciekawa, a wynika z tego co dzieje się na świecie. Odniósł się do napięcia na linii Ukraina-Polska.

- Już wielokrotnie wspominałem, że to nie zakaz importu wprowadzony w maju przez KE do pięciu krajów przyfrontowych, doprowadził do spadku przywozu ukraińskich zbóż. To sytuacja rynkowa spowodowała, że ukraińskie ziarno przestało być konkurencyjne, co widać chociażby na przykładzie Polski. Największy import ukraińskich zbóż i rzepaku do Polski miał miejsce w drugiej połowie 2022 roku, kiedy notowania na giełdzie MATIF, a także w Polsce, znajdowały się na historycznie wysokim poziomie. Wtedy także podaż zbóż i rzepaku w Polsce (mimo wysokich zbiorów) była mniejsza, co dodatkowo zachęcało przetwórców i firmy handlowe do poszukiwania towaru w imporcie. Wraz z początkiem bieżącego roku, kiedy notowania zbóż na rynkach światowych znalazły się w trendzie spadkowym, dało się zauważyć coraz mniejsze zainteresowanie zakupami ukraińskiego ziarna, które stało się zbyt drogie w stosunku do cen oferowanych w kraju – w okresie styczeń-marzec realizowane były już tylko wcześniej zawarte kontrakty – czytamy na blogu Marciniaka.

Zaznacza on jednocześnie, że na kwietniowy import z Ukrainy do Polski, który wyniósł zaledwie 50 tys. ton, nie obowiązywał jeszcze zakaz importu.

- W dalszym ciągu podtrzymuję swoją opinię, że niezależnie od tego, czy nasza granica byłaby otwarta czy zamknięta, import zbóż w bieżącym sezonie pozostawałby marginalny, głównie z przyczyn czysto ekonomicznych – po więcej szczegółów odsyłam do mojego wpisu z 11 września 2023. To, na co warto zwrócić uwagę to fakt, że pomimo zakazu importu do Polski, nasza granica nie została zamknięta dla ukraińskich zbóż. Wciąż odbywa się tranzyt do krajów Europy Zachodniej – podsumował Mirosław Marciniak.