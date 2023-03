Spotkanie rozpoczął Kowalczyk, który powiedział, że te ustalenia ze stroną ukraińską, mają z jednej strony usprawniać przewóz zbóż przez granicę, a z drugiej dawać pełne poczucie bezpieczeństwa żywnościowego w kraju. To są deklaracje władz i reakcja m.in. na protesty rolników i informacje o zalewie ziarnem niepewnej jakości od naszego sąsiada pogrążonego w wojnie.

- Oczywiście te wszystkie produkty, którym miejscem docelowym jest Polska, one w dalszym ciągu będą podlegały bardzo dokładnej kontroli fitosanitarnej. W zależności od rodzaju przeznaczenia to jest zarówno weterynaria i produkty paszowe, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pozostałe, czy nasienne Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Te produkty będą podlegały takiej kontroli jak dotychczas – mówił na konferencji wicepremier.

Ale do razu dodał, że ustalono inne wymogi dla tranzytu.

Zależeć to będzie od tego, czy jest to transport kolejowy czy kołowy.

- Dla transportu kolejowego przewoźnik będzie miał obowiązek zabezpieczenia zaplombowania wagonów do momentu przeładunku. Po naszej stronie będzie to sprawdzać Krajowa Administracja Skarbowa oraz bardzo jasne określenie miejsca docelowego tego produktu. To miejsce docelowe, czy będzie miejsce, które jest w innych krajach europejskich czy będzie to miejsce w polskich portach, bo tak najczęściej będzie, to w tym miejscu docelowym będą zdejmowane plomby pod kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej – mówił Kowalczyk.