Ta wiosna jest zimna, ale w odróżnieniu od ubiegłorocznej, wilgotna. W niektórych regionach wjazd w pole jest bardzo utrudniony, a nawet niemożliwy. Rolnicy często nie mają wyjścia i muszą czekać z siewami. Presja agrofagów też jest duża.





Pogoda jak zwykle zaskakuje. W roku ubiegłym wiosna była też zimna, ale sucha. Teraz znowu jest zimno, ale mokro. Jedna i druga opcja nie jest korzystna, bo ponownie jest problem z „wbiciem się w tzw. okna pogodowe”.

Na polach z jednej strony widać siewniki i opryskiwacze, bo wykonywane są siewy i zabiegi ochrony. Z drugiej temperatury i wilgotność gleby na wiele też nie pozwalają. Nie brakuje zdjęć, chociażby w mediach społecznościowych, gdzie widać „zakopane” ciągniki. Więcej szczegółów o walce o plon pisała na portalu farmer.pl szefowa działu agro Anna Kobus w tekście poniżej.

Bo jedno to ceny i zawirowania na rynkach, a drugie to prowadzenie uprawy i zmaganie się z rzeczywistością rolników, czyli pogodą. Fabryka pod chmurką ponownie nie pomaga. Co widać, też na poniższych zdjęciach, gdzie rolnik nie może wykonać pracy z powodu zbyt grząskiej gleby.

Plantacje nie są dobrze odżywione

Jeden z rolników napisał nam, że na glebach gliniastych, przy brzegach pól, pszenica robi się żółta. Jego zdaniem jest to efekt niskich temperatur i reakcji poszczególnych odmian. Widać też, że gleby na których gospodaruje są mozaikowate. Pojawiają się przebarwienia.

Przebarwienia na plantacji, fot. TT PolandFarmer

Jak dodaje nasz rozmówca, ze względu na sytuację ekonomiczną ograniczył on nawożenie potasowe o 70 proc. Ma plan uzupełnić go dolistnie. Jak zauważa, widać w jego okolicy, że rolnicy oszczędzali też na azocie, lub po prostu podali nawozy późno działające, które w warunkach zimnej wiosny nie wykorzystały swojego potencjału. Aplikowali je też w opóźnionych terminach i skutki tych działań widać w postaci jasnozielonych plantacji.

Inny pisze w mediach społecznościowych, że „drogie nawozy wieloskładnikowe, a co za tym idzie obniżenie ich dawek oraz duże amplitudy temperatur spowodowało żółknięcie pszenicy jednej z odmian. Na ziemi gliniastej efekt bardziej widoczny”.

Zaznacza, że rośliny są słabo odżywione, a wykonany zabieg T1 uwidocznił efekty stresu.

- Dość mocno ograniczyłem wysiew przy skrajach a szczególnie przy rowach. Za słupem był rozsiewacz szybciej wyłączany i też jest nie dorzucone nawożenie po całości – mówi nasz rozmówca i pokazuje zdjęcie.

Przebarwnienia przy brzegu pola, fot. TT PolandFarmer

Pojawiają się też pytania o siew

Wielu rolników nie wykonało siewu zbóż jarych. Czy to oznacza, że mimo obaw kukurydza znowu zyska?