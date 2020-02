Tygodnie dzielą nas od startu Platformy Żywnościowej

Najpóźniej w kwietniu tego roku ruszy Giełda Zbożowa z prawdziwego zdarzenia. Takie zapewnienie złożył podczas "Mazurskiego Agro Show" minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Platforma Żywnościowa będzie miała swoją siedzibę w Warszawie. Na giełdzie będzie można handlować w czasie rzeczywistym.

- Tworzymy własną giełdę zbożową - tak jak w Chicago, czy MATIF - po to, żeby obracać większymi partiami. Giełda przeznaczona będzie dla dużych gospodarstw, prywatnych, dzierżawnych, dla operatorów, którzy handlują zbożem, ale i dla zorganizowanych rolników - powiedział w Ostródzie Jan Krzysztof Ardanowski.

Według ministra zbożowa Platforma będzie miała jeszcze jedną zaletę; będzie określała rynkowy poziom cen. - W tej chwili chłop sprzedaje i do końca nie wie, czy dobrze sprzeda, czy źle. Teraz, rano, każdy sobie będzie mógł "kliknąć" w sesję zamknięcia dnia poprzedniego i zobaczyć, jaka była cena pszenicy czy kukurydzy. To będzie wskaźnik tego, ile co na rynku kosztuje - powiedział minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przy okazji Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział otwarcie w Gdyni Państwowego Portu Zbożowego, który ma ułatwić eksport dużych partii zboża drogą morską. - To jest skok na głęboką wodę, dosłownie i w przenośni - zauważył minister.