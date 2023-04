Tegoroczna wiosna nie rozpieszczała rolników chcących chronić swoje oziminy. Były krótkie okna pogodowe, a regularne opady uniemożliwiające wjazd w pole. Zaległości polowe szybko się mnożyły. Obecna stabilna pogoda daje szanse na ich nadrobienie. Warto jednak zwrócić uwagę na fazy rozwojowe roślin, bo te bardzo dynamicznie się teraz zmieniają. Uwaga także na zabiegi łączone.

Stan zbóż jest bardzo zróżnicowany. Różnice są widoczne nie tylko regionami ale także w zakresie terminu siewu.

Dostrzec można również różnice pomiędzy odmianami, w zależności od rodzaju przedplonu czy przyjętej agrotechniki.

Spiętrzenie prac i zaległości w ochronie mogą przyczynić się do pogorszenia potencjału plonotwórczego zbóż

Oczywiście najbardziej zawansowane fazy rozwojowe możemy spotkać na plantacjach z wczesnego terminu siewu i na południu kraju, gdzie z reguły jest najcieplej. Zdecydowanie mniej zaawanasowane rozwojowo są plantacje położone na północy i np. w przypadku siewu pszenicy po kukurydzy na ziarno. Wszystkie jednak plantacje dynamicznie się teraz rozwijają: jest ciepło, jest woda i do przejścia w kolejne fazy "wzywa" także fotoperiod.

Są zaległości w ochronie

Na większości plantacji w centralnej Polsce pszenica ozima przekroczyła fazę BBCH 31 (wyjątek bardzo późne pszenice ozime siane pod koniec listopada). Problem w tym, że wiele plantacji nie udało się na czas wyregulować. Oznacza to, że rośliny wchodzą w stadium drugiego kolanka i obecnie zabieg przeprowadzony przy użyciu regulatorów wzrostu nie będzie już wykonany w optymalnym terminie. Zabieg w BBCH 32 będzie miał wpływ tylko na drugie i ewentualnie trzecie międzywęźle i de facto wzmocni tylko te części, które rozwiną się po jego zastosowaniu. Nie należy jednak rezygnować z planowanego zabiegu jeśli nie udało się wykonać go w fazie pierwszego kolanka (BBCH 31). Zabieg późniejszy z punktu widzenia zapobiegania wyleganiu ma również sens, choć z praktycznego punktu widzenia największą szanse na zabezpieczenie łanu mamy wtedy kiedy uda nam się skrócić pierwsze międzywęźle.

Często są wykonywane jeszcze pierwsze zabiegi fungicydowe. Tu niestety także musimy liczyć się z tym, że w pełni taki zabieg nie zabezpieczy już nam rozwoju szczególnie chorób podstawy źdźbła, bo one już dynamicznie się rozwijają w łanie. Należy jednak pamiętać, że w zbożach widoczny jest spory potencjał infekcyjny, szczególnie widoczna jest na starszych liściach septorioza paskowana liści. Obecnie te liście zamierają, jednak uwolnione z plam infekcyjnych zarodniki mogą dokonywać dalszych infekcji w tym młodych przyrostów.

Odchwaszczanie w priorytecie

Niestety uciekają nam także fazy rozwojowe dla wiosennego odchwaszczania zbóż. To nie tylko ograniczenia etykietowe ale także coraz gęstszy łan będzie także stanowił niejako ochronę dla mnie zawansowanych rozwojowo chwastów i zabieg może nie być skuteczny. Dotarcie cieczy roboczej do wszystkich chwastów może być coraz słabsze. Co więcej rozwój chwastów jest bardzo zaawansowany, a więc i będą trudności w zwalczeniu takich „wyrosłych” okazów. Warto pamiętać, że wiele herbicydów przeznaczonych do wiosennego odchwaszczania zbóż ma adnotacje o możliwości ich stosowania do fazy BBCH 32. Nie oznacza to, że nie ma możliwości na zwalczanie chwastów w później fazach. Owszem są. Jednak uczulamy, by zwracać uwagę na wybrane herbicydy i ich zalecenia stosowania, czy przypadkiem nie ma adnotacji, że możemy je stosować np. do fazy drugiego kolanka.

Ostrożnie z łączeniem zabiegów

Wiele zabiegów jest robionych na hura. Rolnicy przede wszystkim mają dylemat w jakiej kolejności je wykonywać. Należy pamiętać, że przykładowo od zabiegu herbicydowego do wykonania regulacji (lub odwrotnie) powinno minąć minimum 3 (często zaleca się 4 a nawet 5 dni) odstępu. Oznacza to, że fazy rozwojowe zbóż będą uciekać jeszcze dalej.

Zestresowane rośliny

Jak wspomniano zboża są w różnej kondycji. Duża ilość zabiegów na raz, częste tank-mix-y z pewnością na zdrowie im nie wyjdzie, co wkrótce będziemy obserwować jako liczne przypalenia zbóż. Rośliny są także zestresowane niekorzystnymi warunkami. W regionach z dużą ilością opadów, profil glebowy jest mocno nasiąknięty co nie tylko dalej utrudnia „bezpieczny” wjazd w pole co dodatkowo stresuje rośliny. Na niektórych plantacjach, gdzie dłużej zalegała woda, bądź profil jest mocno nasiąknięty zwyczajnie można obserwować efekty braku tlenu. W tej sytuacji system korzeniowy słabo się rozwija, co nie jest dobrym prognostą w kontekście ewentualnej suszy.

Źródło: IMGW-PIB

Druga dawka azotu w zbożach

Rolnicy są także podzieleni na tych, którzy już dawno wykonali zabieg N2 w zbożach i na tych którzy albo aplikowali azot kilka dni temu lub jeszcze planują przystąpić do takich zabiegów. Należy jednak zauważyć, że choć termin aplikacji jest jeszcze optymalny, to w prognozach pogody nie widać większych opadów, tak potrzebnych dla przemieszczenia się azotu do strefy aktywności systemu korzeniowego.

Może to poskutkować tym, że taki azot zadziała za późno i rośliny mogą odczuwać przez pewien czas jego deficyt. Tym bardziej, że od 1 dawki azotu często minęło już ponad 7 tygodni. Warto zatem w tej sytuacji rozważyć dolistną aplikacje nie tylko azotem, ale także kompletem pozostałych makro i mikroelementów. Rośliny bowiem przechodzą w dynamiczny rozwój, stąd mogą potrzebować wsparcia.