Udane żniwa na Mazowszu: wysokie plony, dobrej jakości pszenica

Obserwowana przez nas w pow. łosickim plantacja pszenicy ozimej została zebrana. Czas na podsumowanie.

Zgodnie z przewidywaniami plon ziarna wyniósł nieco ponad 7 t/ha. Ziarno było grube, doskonale wypełnione. To efekt przekropnej pogody i długiego okresu nalewania ziarna. Żniwa w tym roku były późniejsze o 2 tygodnie, w stosunku do poprzedniego sezonu. Plantacje prawidłowo chronione przed chorobami grzybowymi przedłużały wegetację, co znajdowało pozytywne odzwierciedlenie w ziarnie. Więcej posezonowych wniosków można usłyszeć w zamieszczonym obok filmie. Zapraszam do oglądania.