Susza trzeci miesiąc z rzędu pogarsza perspektywy plonów. Potencjał plonów ozimych w UE jest obecnie poniżej średniej z pięciu lat.

Jak wynika z biuletynu MARS (Monitoring Agricultural Resources) Służby Naukowej Komisji Europejskiej (Wspólne Centrum Badawcze JRC), uporczywie zbyt sucha pogoda pogarsza trzeci miesiąc z rzędu potencjał plonów upraw ozimych w Europie w 2022 r.

W UE perspektywy plonów pszenicy miękkiej oraz twardej i jęczmienia ozimego są obecnie nieco poniżej średniej z pięciu lat.

Potencjał plonowania spadł w 13 krajach. Zgodnie z nim prognozy plonów z hektara pszenicy miękkiej w UE w porównaniu z majem były od 2,2 proc. do 1,3 proc. poniżej średniej pięcioletniej, a plonów pszenicy twardej od 4,7 proc. do 2,3 proc. poniżej średniej i jęczmienia ozimego o 0,9 proc. miesiąc do miesiąca do 0,4 proc. mniej niż w ciągu ostatnich pięciu lat.

Potencjał plonowania pszenicy miękkiej zmniejszył się w 13 z 25 krajów UE, w których się ją uprawia, przy czym najbardziej we Francji, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii. We Włoszech i Hiszpanii nadmiernie gorąca i sucha pogoda miałaby również negatywny wpływ na uprawy jare, takie jak kukurydza i słonecznik.