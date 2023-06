To dobre pytanie. Zdaniem specjalistów, pod tym względem, nadal nic się u nas nie dzieje i jedynie jest tzw. działanie doraźne w postaci dopłat. A tych rozwiązań długoterminowych brakuje. Przespaliśmy, a Ukraina działa i to bardzo sprawnie.

Jeszcze, gdy tylko wybuchła wojna i kilka miesięcy po niej mówiło się o tym, że nasza infrastruktura nie jest gotowa na transport ziarna z Ukrainy. I nie było w tym nic dziwnego, bo nikt nie byłby gotowy na taki scenariusz, wówczas konieczności transportu nawet 20 mln t ziarna, ale już wtedy należało działać. Bo problem to nie tylko szerokość torów, ale brak sprzętu. Podczas pierwszej edycji Polish Grain Day, która odbyła się 2 czerwca 2022 r. Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, mówił wówczas o logistyce transportu. - Potrzebne są nam mobilne urządzenia przeładunku zboża, kontenery, czy środki transportu kołowego - zaznaczał wicepremier. Jak dodawał: rzeczy organizacyjne możemy pokonać. Nie pokonamy szybko przeszkód technologicznych. Minął ponad rok i temat ponownie wraca, bo nie został zrealizowany. Mirosław Marciniak, analityk rynków rolnych, wprost mówił, że nie poczyniono inwestycji w infrastrukturę. Gdzie jest suchy port o którym wiele się mówiło, gdzie inwestycje w agroport i magazyny na 100 tys. t, które również były zapowiadana, a o których mówił w wywiadzie dla farmer.pl Rafał Mładanowicz.

Ukraina inwestuje w infrastrukturę

A Ukraina działa i to szybko i skutecznie. Ukraina w tym sezonie, dała radę wyeksportować 44 mln t, i znalazła inne drogi, nie tylko przez porty. Jak zauważył Wojciech Krzywosądzki z Thegra Poland podczas 2. Edycji PGD z 24 mln t, które dotarły do UE, ok. 10 mln t jest transportowane przez państwa, które sąsiadują z Ukrainą. - Z czego Polska przetransportowała ok. 3,3 mln t. Najbardziej wydajną drogą jest ta przez Dunaj i przez Rumunię, która jest dużym krajem tranzytowym dla eksportu ukraińskiego – podkreślił. Ukraina tam inwestuje i rozwija swoje możliwości.

- Ukraina przez rok zmieniła swoje kanały dystrybucji. Przed wojną 95 proc. swojego eksportu realizowali przez Morze Czarne, przez duże porty. Dzisiaj udział tych największych portów sięga 57 proc. Praktycznie połowę swojego eksportu przerzucili na inne kanały, zachodnia granica, ale przede wszystkim małe porty na Dunaju i później przeładunki w rumuńskiej Konstancy – mówił farmer.pl podczas II edycji Polish Grain Day Marciniak.

Te dane potwierdził ostatnio Reuters. - Władze portów morskich poinformowały w tym miesiącu, że trzy ukraińskie porty rzeczne na Dunaju wyeksportowały w maju rekordowe 3 miliony ton żywności. Ukraińscy urzędnicy ds. transportu twierdzą, że wolumen eksportu mógłby być wyższy, gdyby pogłębiono Kanał Bystre na Dunaju. Wysoki rangą ukraiński urzędnik powiedział w zeszłym miesiącu, że Kijów chce rozpocząć prace nad pogłębieniem kanału już w tym roku – podano w serwisie.

Ukraina buduje silosy przy granicy z Polską

Niedawno pojawiła się też informacja, że inwestują bardzo mocno w budowę magazynów przy naszej granicy. Serwis Latifundist podał na Twitterze, że do jesieni 2023 r. pojemność magazynowa Terminala Logistycznego MOST ma zostać podwojona. Placówka przeładunkowa zlokalizowana jest na granicy z Polską. Jego budowa rozpoczęła się w 2019 roku.

Jest on położony blisko Lwowa.

- Widać, że tam idą potężne inwestycje w logistykę. A my dalej w lesie...- skomentował post Marciniak.

Inny internauta Michał dodał: Oni w wojnę, gdzie sami walczą myślą jak stać się niezależnym na wielu kierunkach oraz mieć alternatywę, zaś my na wojnie zbijamy jedynie politykę bez wyciągania jakichkolwiek wniosków.

Z kolei serwis intermodalnews.pl, podaje że ukraińskie firmy rozwijają potencjał transportowy regionów graniczących z Polską. Niedługo w okolicach miasteczka Mościska mogą pojawić się trzy nowe terminale przeładunkowe.

- W kwestii inwestycji potencjał tranzytowy Mościsk, położonych 14 km od granicy z Polską, i sąsiednich wsi, nabiera już coraz większego znaczenia. Faktem jest, że w najbliższych latach oprócz istniejącego terminalu Kolei Ukraińskich mogą pojawić się co najmniej trzy nowe huby logistyczne w Mościskach i okolicznych miejscowościach. Wszystkie będą miały różne specjalizacje, ale będzie je łączyło jedna ważna wspólna cecha, a mianowicie dostęp do torów obu standardów (1520 i 1435 mm) – podał serwis.