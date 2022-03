Ukraina chce obsiać na wiosnę możliwie jak najwięcej

- Obszar zasiany jarymi zbożami na Ukrainie w 2022 roku może spaść o 39 proc. do 4,7 miliona hektarów z powodu inwazji wojskowej Rosji - poinformowała agencja konsultingowa APK-Inform, cytowana przez Reuters.

Ukraina jest głównym światowym producentem i eksporterem zbóż i olejów roślinnych. Ale co oczywiste, urzędnicy i rolnicy spodziewają się spadku zbiorów i eksportu w 2022 r. z powodu wojny. Informacje te „grają” na zwyżki cen na światowych rynkach.

- Kraj, który w 2021 r. zebrał rekordowe 86 mln ton zboża, w ubiegłym roku zasiał 7,7 mln ha wiosennych zbóż – podaje Reuters. Teraz ta powierzchnia będzie znacznie mniejsza. Ale Ukraińcy starają się, aby te różnice zniwelować o ile jest to możliwe.

- Po inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy oraz w wyniku trwających i dalszych aktywnych działań wojennych w wielu kluczowych regionach nie ma fizycznej możliwości rozpoczęcia siewu – napisano w raporcie APK-Inform.

Jak cytuje Reuters, stwierdzono również, że około 2 miliony hektarów pszenicy ozimej, jęczmienia i żyta zasianych do zbiorów w 2022 r. może zostać uszkodzonych lub niedostępnych do zbiorów z powodu działań wojennych. Jedynie około 5,5 miliona hektarów ozimych zbóż może udać się finalnie zebrać. - Oznacza to 28% strat – powiedziała firma konsultingowa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w zeszłym tygodniu, że pomimo rosyjskiej inwazji kraj ten musi zasiać jak najwięcej tej wiosny.

- Krajowy związek producentów rolnych poinformował, że w tym roku rolnicy prawdopodobnie zmniejszą obszar zasiewów nasion słonecznika, rzepaku i kukurydzy, zastępując je zbożami – gryką, owsem i prosem – czytamy na reuters.com.

Ukraina tradycyjnie rozpoczyna wiosenne prace polowe pod koniec lutego lub w marcu, ale tegoroczna zimna wiosna znacznie to opóźniła.

Przypominamy, że Ukraina w obliczu inwazji zawiesiła już eksport żyta, owsa, prosa, gryki, soli, cukru, mięsa i zwierząt gospodarskich oraz wprowadziła licencje na eksport pszenicy, kukurydzy i oleju słonecznikowego.