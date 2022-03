Ukraina chce skorzystać z możliwości przetworzenia surowców rolnych na terenie Polski

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz spotkał się z byłą wiceminister rolnictwa Ukrainy Vladyslavą Magaletską w związku z zaistniałą trudną sytuacją w Ukrainie. Poinformowała ona, że sytuacja ukraińskich rolników po rosyjskiej napaści jest bardzo trudna. Jakie działania są planowane?

W związku z trwającą wojną rolnicy ukraińscy mają problem z prowadzeniem wiosennych prac polowych. Według agencji konsultingowej APK-Inform, cytowanej przez Reuters, powierzchnia upraw jarych w tym kraju może się zmniejszyć o 39 proc. do 4,7 miliona ha.

- Pola często są ostrzeliwane, bądź zaminowane. Ponadto, kolejne problemy stanowią: brak możliwości dostawy środków ochrony roślin i nawozów, brak dostępu do paliwa oraz energii, jak również nie ma możliwości przetwarzania dostępnych surowców – podało KRIR w komunikacie po spotkaniu.

Magaletska poinformowała, że wszystko to co znajduje się we wschodniej części Ukrainy zostało zbombardowane, a magazyny środków ochrony roślin są zaminowane.

- W celu choć częściowego wykorzystania wyprodukowanych na terenie Ukrainy surowców, wiceminister Magaletska, chciałaby skorzystać z możliwości ich przetworzenia w zakładach znajdujących się na terenie Polski. Mogłyby zostać przetworzone zboża, warzywa, owoce czy inne produkty rolne. Część przetworzonej żywności wróciłaby do Ukrainy, natomiast część stanowiłaby zabezpieczenie humanitarne dla Ukraińców, w celu odciążenia krajowej produkcji – podano w komunikacie KRIR.

Jak poinformowano dalej, obecnie Ukraina nie ma możliwości eksportu swoich surowców, dlatego chce nawiązać także współpracę barterową, w celu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców Ukrainy oraz armii.

- Prezes Szmulewicz podjął działania mające na celu rozpoczęcie takiej formy współpracy, uzgadniając spotkanie wiceminister Ukrainy z wicepremierem ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem. Zaproponował również podjęcie współpracy z polskimi, wiodącymi firmami przetwórczymi – podał KRIR.