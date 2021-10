Ukraina: Eksport pszenicy we wrześniu - nowy rekord

Według agencji analityczno-doradczej UkrAgroConsult, Ukraina sprzedała od lipca do września 2021 r. na rynkach zewnętrznych prawie 9 mln ton pszenicy.

Oznacza to, że po raz pierwszy od początku sezonu 2021/2022 eksport powinien przekroczyć ubiegłoroczny poziom. Według ekspertów decydujący był wrzesień, kiedy eksport pszenicy osiągnął nowy miesięczny rekord wynoszący około 4,36 mln ton. Było to o 19 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu i o 18 proc. więcej niż we wrześniu 2020 roku. Na podstawie wstępnych wyników zbiorów UkrAgroConsult szacuje tegoroczną produkcję pszenicy na około 32,2 mln ton.

UkrAgroConsult uważa, że ​​porozumienie między ministerstwem rolnictwa a firmami eksportowymi o ograniczeniu eksportu tego gatunku zboża do 25 mln ton w bieżącym sezonie, które spodziewane jest w niedalekiej przyszłości, nie pozwoli na przekroczenie podwyższonej oceny potencjału eksportowego.