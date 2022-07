Powodem spodziewanego spadku zbiorów pszenicy jest nie tylko wojna, ale przede wszystkim susza.

Według koncernu Baywa, zbiory pszenicy na Ukrainie będą słabsze niż w poprzednich latach. 22,48 mln ton pszenicy chlebowej dojrzewa tam do zbiorów, co potwierdza 17-procentowy spadek w porównaniu ze średnią z ostatnich czterech lat, powiedział szef Baywa - Klaus Josef Lutz. Ocena opiera się na aktualnych danych satelitarnych. Pokazały one, że nie można już uniknąć zbiorów poniżej średniej- podkreślił.

Powodem spodziewanego spadku jest nie tylko wojna, ale przede wszystkim susza, powiedział, dyrektor generalny Vista, spółki zależnej Baywa. Poza tym problemem jest transport. Bez otwarcia portów ziarno nie wyjdzie z Ukrainy.

Ten rozwój wydarzeń jest katastrofą dla ludzi w najbiedniejszych krajach świata. Według Lutza, z powodu słabych zbiorów na światowym rynku brakuje około 20 mln ton pszenicy. W rezultacie cena wzrośnie, a niektóre części świata będą głodować. Już teraz trwa wyścig między krajami, jeśli chodzi o kupowanie pszenicy.

A plony mogą być jeszcze gorsze, ponieważ niektóre pola są nieprzejezdne ze względu na miny, metalowe części i zanieczyszczenia. Jak na ironię, najbardziej produktywne obszary znajdują się w rejonach walk. Zbiory już się rozpoczęły i potrwają do końca lipca. Dopiero w trakcie ich stanie się jasne, ile pól jest faktycznie jest wyłączonych ze zbiorów.