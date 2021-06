Ukraina: Kontyngenty eksportowe na zboża prawie wyczerpane

Według ukraińskiego portalu rolniczego latifundist.com, od lipca 2020 r. do maja 2021 r. z Ukrainy wyeksportowano prawie 15,9 mln ton pszenicy, czyli o 21,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu.

Ponadto eksport ziarna kukurydzy spadł o 26,2 proc. do ponad 21,1 mln ton. Oznacza to, że 90,74 proc. uzgodnionych przez rząd z firmami handlowymi kwot eksportowych na pszenicę na cały sezon 2020/2021 zostało na początku czerwca wyczerpane, w przypadku na ziarno kukurydzy. było to 88,08 proc.

Pozostałe kwoty na ostatnie dwa miesiące sezonu to obecnie 1,62 mln ton pszenicy i 2,86 mln ton kukurydzy na ziarno. Całkowity eksport zbóż z kraju w okresie sprawozdawczym wyniósł 41,85 mln ton i był o 23 proc. niższy niż w poprzednim sezonie