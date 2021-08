Ukraina: Limit eksportu kukurydzy wyczerpuje się dwa miesiące przed końcem sezonu

Według serwisu analityczno-informacyjnego dla rolnictwa APK-Inform, w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy bieżącego sezonu gospodarczego (od października 2020 do września 2021) z Ukrainy wyeksportowano około 23,4 mln ton ziarna kukurydzy.

Oznacza to, że wyczerpano 98 proc. kwoty eksportowej 24 mln ton uzgodnionej między rządem a przedsiębiorstwami handlu rolnego na cały sezon 2020/2021.

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku gospodarczego sprzedaż zagraniczna kukurydzy była o 18 proc. niższa. Najważniejszym odbiorcą w bieżącym sezonie pozostały Chiny, które zwiększyły import o 60 proc. rok do roku do około 8,5 mln ton. Za nimi uplasowały się Holandia i Egipt z ponad i 2,4 mln ton dla każdego z tych krajów, ale mimo to o 22 i 24 proc. mniej niż w pierwszych dziesięciu miesiącach sezonu 2019/2020.