W środku wojny Jarosław Szakało robi wszystko, aby rozpocząć wiosenne prace na swoich 800 hektarach. On i jego ojciec, również Jarosław, już jesienią ubiegłego roku zadbali o zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i materiału siewnego. Dla wielu innych rolników na Ukrainie może to być dużo bardziej problematyczne.

Nie jest łatwo znaleźć ich gospodarstwo. Nazwy miejscowości są teraz często zakryte lub zamalowane. Ma to utrudnić działalność rosyjskim agentom. Wzdłuż drogi prowadzącej w kierunku na północny wschód od miasta Stryj w zachodniej Ukrainie rozciągają się niewielkie pola. Jest to spuścizna z lat 90. ub. wieku, kiedy sowieckie kołchozy zostały rozwiązane, a wszyscy pracownicy otrzymali po 1-2 ha każdy. Obecnie uprawia się na tych polach ziemniaki i warzywa, czasem zboża. Inni wydzierżawili swoją ziemię przedsiębiorczym osobom, które zainwestowały w działalność na większą skalę, takim jak rodzina Szakało. Do 2024 roku sprzedaż i kupno ziemi rolnej na większą skalę jest w Ukrainie niedozwolona.

Rodzina Szakało już rozpoczęła wiosenne prace polowe - od lewej Jarosław Szakało i jego trójka dzieci Oksana Gajdaj (Szakało), Jarosław Szakało i Olesia Szakało. Fot. T.Rawa

Gospodarstwo, położone o ok. 30 km od Stryja, wygląda czysto i schludnie. Duże worki nawozu mineralnego świadczą o tym, że rodzina Szakało jest dobrze przygotowana do wiosennych prac.

Jarosław, mający teraz 60 lat, zaczął w1991 roku od siedmiu hektarów. Od tego czasu stopniowo rozwijał biznes. Bez zaciągania kredytów bankowych.

- Robiliśmy wszystko - mieliśmy krowy mleczne, świnie, uprawialiśmy warzywa i ziemniaki. Ale w końcu uznaliśmy, że najbardziej racjonalna jest uprawa zbóż, mówi Jarosław.

- Przez kilka lat niektóre maszyny rolnicze budowaliśmy całkowicie we własnym zakresie. W końcu udało nam się kupić nowe i nowoczesne maszyny: traktor, dwa kombajny, opryskiwacz, bronę talerzową i siewnik – dodaje.

Przezorność popłaca

On i jego trójka dzieci – Jarosław, Oksana i Olesia – prowadzą wspólnie gospodarstwo.

- Zawsze staramy się jesienią, po sprzedaniu zbiorów, kupić wszystko, co potrzebne na kolejny sezon. Tak jest taniej i bezpieczniej – mówi jego syn Jarosław.

Teraz, podczas wojny, mogą sobie pogratulować takiej zapobiegliwości. Kryzys paliwowy, który wybuchł w pierwszych dniach wojny, został wprawdzie nieco złagodzony i można teraz kupić olej napędowy – choć po wyższej cenie – ale brakuje wszystkiego innego. Import nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i materiału siewnego został ograniczony ze względu na blokadę wybrzeża Morza Czarnego. Rosyjska armia zaczęła też celowo bombardować infrastrukturę służącą rolnictwu – składy maszyn rolniczych i paliw, fabryki nawozów mineralnych i środków ochrony roślin.

Tutaj, na zachodniej Ukrainie, krajobraz wygląda niemal idyllicznie. Na polach rodziny Szakało dobrze przezimowała pszenica ozima. Jest nadzieja na dobre plony również w tym roku.

Miniony rok najlepszy od dawna

Miniony rok był najlepszym dla ukraińskiego rolnictwa od wielu lat. Dobra pogoda i wystarczająca wilgotność gleby sprzyjały wysokiej wydajności. To, w połączeniu z wysokimi cenami zbóż na światowych rynkach sprawiło, że rodzina Szakało mogła zainwestować w nowy ciągnik John Deere 82370R o mocy 370 KM.

Swoją produkcję - pszenicę, rzepak, soję i jęczmień oraz niewielkie ilości owsa i gryki - sprzedają szybko i łatwo przez Internet. Świat woła o ukraińskie zboża i olej słonecznikowy, które są eksportowane w dużych ilościach, zwłaszcza do Azji, Afryki i na Bliski Wschód.

Ozima pszenica w gospodarstwie rodziny Szakało dobrze przezimowała. Fot. T.Rawa

Teraz, gdy prawie cały eksport został zatrzymany z powodu blokady lub okupacji portów Morza Czarnego, na międzynarodowych rynkach zaczęła się turbulencja.

Dobre plony wymagają w tej części Ukrainy zrównoważonego i obfitego nawożenia.

- Nie ma tu czarnoziemów, jak we wschodniej Ukrainie. Bez solidnego nawożenia nic nie będzie, mówi syn Jarosław.

Płodozmian to podstawa

Opowiada o ciekawym schemacie płodozmianu z międzyplonami.

- Pszenicę ozimą i jęczmień ozimy zbieramy około połowy lipca. Często tego samego dnia talerzujemy, rozsiewamy około 150 kg azotu na hektar i siejemy grykę. Którą zbieramy na początku października.

I podaje inny przykład:

- Rano zbieramy soję, w dzień talerzujemy i nawozimy mieszanką azot-fosfor-potas, a wieczorem siejemy pszenicę ozimą.

Park maszynowy w gospodarstwie rodziny Szakało jest nowoczesny. Jedna z maszyn to zestaw uprawowo-siewny Horsch Pronto 4 DC. Fot. T.Rawa

Wszyscy członkowie rodziny Szakało mocno wierzą w zwycięstwo w wojnie.

- Rosja powinna być izolowana i najlepiej podzielona na kilka małych państw. Być może dopiero wtedy skończą ze swymi imperialistycznymi fasonami - mówią jednym głosem.

- Po prostu chcemy, żeby zostawiono nas w spokoju. Wtedy wszystko odbudujemy i będziemy zaopatrywać w żywność nie tylko nasz kraj, ale także znaczną część świata.

W drodze powrotnej do Stryja zatrzymują mnie i sprawdzają uzbrojeni żołnierze Obrony Terytorialnej pełniący służbę przy posterunku drogowym. Takie posterunki są co 5-10 km przy wszystkich głównych drogach, z dużymi betonowymi blokami, zaporami przeciwczołgowymi i workami z piaskiem. Drogę można błyskawicznie zablokować i obronić. Wola obrony swojego kraju i wiara w zwycięstwo jest na Ukrainie ogromna.

Gospodarstwo rodziny „Powernennia” (Powroty) rodziny Szakało

Lokalizacja: koło Stryja, zachodnia Ukraina

Powierzchnia: 800 hektarów

Forma własności: dzierżawa od kilkuset małych właścicieli

Uprawy i wydajność z hektara w 2021 r.

Pszenica - 260 ha (6,7 ton)

Rzepak - 220 ha (3,9 ton)

Soja - 250 ha (3,5 ton)

Jęczmień - 100 ha (jęczmień ozimy 7,5 ton, jęczmień jary - 5 ton)

Dodatkowa działalność: warsztat do serwisowania maszyn rolniczych i innych pojazdów

Park maszynowy

4 ciągniki T150, 200 KM (Ukraina)

1 ciągnik K700, 400 KM (Ukraina)

2 kombajny John Deere

1 opryskiwacz samojezdny John Deere 4730

1 zestaw uprawowo-siewny Horsch Pronto 4 DC

1 ciągnik John Deere 8370R, 370 KM

W gospodarstwie pracują: Jarosław Szakało, jego syn Jarosław oraz córki Oksana i Olesia.

Liczba pracowników: 6 w gospodarstwie rolniczym i 3 w warsztacie.