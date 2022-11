Ukraina może w sezonie 2022/2023 wyeksportować do 40,3 mln ton zboża

AKP-Inform: według optymistycznego scenariusza Ukraina w sezonie 2022/2023 może wyeksportować do 40,3 mln ton zbóż; Fot. Shutterstock

Według danych analityków z APK-Inform, Ukraina wysłała w okresie lipiec-październik 2022 r. 13,2 mln ton zboża, co oznacza spadek o 33 proc. rok do roku (-19,6 mln ton). Eksport kukurydzy wyniósł 7,1 mln ton, co stanowi 3-krotny wzrost rok do roku, pszenicy ​​prawie 5 mln ton (-60 proc. i jęczmienia – 1,1 mln ton (-76 proc).

Od podpisania czarnomorskiej inicjatywy zbożowej do końca października z trzech odeskich portów wypłynęło 421 statków z 9,7 mln ton ukraińskich produktów rolnych, w tym 4,3 mln ton kukurydzy, 2,8 mln ton pszenicy i 319 tys. ton jęczmienia. Według stanu 16 listopada korytarzem zbożowym z Ukrainy na rynek światowy wysłano już 11,1 mln ton produktów rolnych, z czego 42 proc. to kukurydza, 30 proc. pszenica, a prawie 4 proc. jęczmień. W sumie ponad 60 proc. ukraińskiego eksportu zboża odbywa się korytarzem. APK-Inform przewiduje potencjał eksportowy zboża w sezonie 2022/2023 na poziomie 40,3 mln ton (-23 proc. rok do roku) w scenariuszu optymistycznym (gdy funkcjonuje korytarz zbożowy), w tym 13,8 mln ton pszenicy (-27 proc.), 2,4 mln ton jęczmienia (-58 proc.) i 24 mln ton kukurydzy (-11 proc.). W pesymistycznym scenariuszu Ukraina wyeksportuje tylko 24,3 mln ton zboża (-53 proc.), w tym 8,1 mln ton pszenicy (-57 proc.), 2 mln ton jęczmienia (-65 proc.) i 14,1 mln ton kukurydzy (-48 proc.).

