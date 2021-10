Ukraina: Na początku października o połowę więcej pszenicy na stanie

Na Ukrainie 1 października 2021 r. zapasy zbóż, w tym roślin bobowatych wyniosły około 19,93 mln ton.

Według portalu informacji rolniczej latifundist.com, w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku było to 4,5 mln ton, czyli 29 proc. więcej.

Zapasy pszenicy wynoszące 14,16 mln ton, były o 4,46 mln ton lub o 47 proc. wyższe, jęczmienia wzrosły rok do roku o 25 proc. do około 2,55 mln ton, a żyta o 40 proc. do 324 100 ton.

Zapasy ziarna kukurydzy wynosiły1,88 mln ton, czyli o 30 proc. mniej niż w poprzednim roku.