W tym roku ukraińscy rolnicy nie mogli zebrać kukurydzy na ziarno na około 2 milionów hektarów.

Powodem są działania bojowe, zaminowane pola, brak paliwa lub brak pracowników. Poinformował o tym unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski na posiedzeniu niejawnym ministrów rolnictwa UE w Brukseli. Problemem jest również to, że suszenie zebranych plonów, które zostały przywiezione, często nie jest już możliwe lub możliwe jedynie przy bardzo wysokich kosztach z powodu powtarzających się rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Komisarz ds. rolnictwa skarżył się też, że w przyszłym roku duża część ukraińskich zbiorów zboża może się nie udać. Wielu tamtejszych rolników wahało się, czy kontynuować zasiewy. Powodem tego są niskie ceny krajowe, wysokie koszty transportu oraz zniszczenia wojenne.

Innym problemem są gwałtownie rosnące ceny paliw i nawozów. Obecnie wielu ukraińskim rolnikom brakuje niezbędnych środków finansowych na inwestycje w nowy cykl produkcyjny. Komisarz stwierdził, że niewątpliwie wpłynie to w ciągu najbliższych dwóch lat na podaż zboża dostępnego na świecie.

Wojciechowski nie dał też absolutnej pewności w sprawie dostaw kukurydzy do UE. Najnowsze szacunki potwierdziły, że na zbiory kukurydzy w UE poważnie wpłynęło ciepłe i suche lato. Produkcja spadła o prawie 20 mln ton, czyli o 27 proc. w porównaniu z 2021 r.

Komisarz ds. rolnictwa postrzega również to załamanie zbiorów jako dowód na potrzebę działań na rzecz ochrony klimatu. Tymczasem według Polski import kukurydzy do UE był na rekordowym poziomie. Od lipca do końca listopada wyniósł on ponad 12 mln ton.