Ukraina obniżyła prognozę zbiorów zbóż

Na Ukrainie spodziewane są niższe zbiory zbóż. Niemniej są jak dotąd jednymi z pięciu najlepszych.

Ukraińskie ministerstwo rolnictwa obniżyło swoje szacunki tegorocznej produkcji zbóż o 3 mln ton do ok. 65 mln ton w stosunku do wcześniejszych oczekiwań.

Chociaż zbiory te byłyby o 10 milionów ton niższe przede wszystkim z powodu pogody niż rekord ustanowiony w poprzednim roku. Wiceminister rolnictwa powiedział, że będzie to jeden z pięciu najlepszych dotychczasowych wyników. Oszacował zbiory pszenicy na około 25 mln ton, kukurydzy na ziarno na 30 mln ton i jęczmienia na 8 mln ton.

Jak ogłosiła ukraińska służba statystyczna, na początku listopada zapasy zboża w kraju wyniosły około 20,4 mln ton, w tym 13,5 mln ton u producentów rolnych i 6,9 mln ton w obiektach przetwórczych i magazynowych. W porównaniu do tego samego czasu w ubiegłym roku zapasy były niższe o 10,2 mln ton. W przypadku pszenicy spadły o 19 proc. do około 7,9 mln ton, a kukurydzy na ziarno o 44 proc. do 9,9 mln ton.