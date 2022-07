APK-Inform: eksport pszenicy z Ukrainy ma w sezonie 2022/2023 zmniejszyć się o 36 proc. do 12 mln ton; Fot. Shutterstock

Według danych APK-Inform w sezonie 2021/2022 roku Ukraina wyeksportowała 18,7 mln ton pszenicy, co oznacza wzrost o 13 proc. rok do roku.

Eksport do Egiptu stanowił 2,9 mln ton lub 16 proc., a do Indonezji 2,5 mln ton lub 14 proc. Kraje te pozostały głównymi importerami ukraińskiej pszenicy w minionym sezonie.

Egipt zwiększył zakupy o 19 proc. rok do roku, a Indonezja o 2 proc. Zaś Turcja ponad dwukrotnie zwiększyła import ukraińskiej pszenicy do 1,9 mln ton, a jej udział w całości eksportu ukraińskiego wzrósł z 5 do 10 proc.

APK-Inform prognozuje, że eksport pszenicy z Ukrainy w sezonie 2022/2023 roku zmniejszy się o 36 proc. do 12 mln ton, przy spadku zbiorów zbóż o 39 proc. do 52,3 mln ton i ograniczonych możliwościach infrastruktury eksportowej.