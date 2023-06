Ukraiński Związek Zbożowy (UGA) kontynuuje prace nad rozszerzeniem możliwości eksportu ukraińskiego zboża. W szczególności prezes UGA Mykoła Gorbaczow wziął udział w spotkaniu w ramach klastra naddunajskiego w sprawie rozszerzenia możliwości transportowych szlaku dunajskiego.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ukrainy, Rumunii, Mołdawii i innych krajów UE, w tym ministrowie transportu i szefowie spółek kolejowych, Mykoła Gorbaczow przedstawił propozycję zorganizowania przeładunku na kotwicowisku na obszarze terytorialnych wód Rumunii.

Nowa organizacja transportu zboża

Organizacja tego typu przeładunków z barek ze zbożem na duże statki typu Panamax pozwoli znacząco zwiększyć przepustowość szlaku dunajskiego dla eksportu ukraińskiego zboża. Według wstępnych szacunków porty naddunajskie Ukrainy mogą podwoić eksport zboża dzięki tej decyzji.

Podczas spotkania omówiono również możliwość zmiany kierunku wejścia i wyjścia z ukraińskich portów Dunaju – barki będą wpływały do ​​załadunku przez ukraińskie ujście Bystre i wypływały na Morze Czarne przez rumuński Kanał Sulina.

Ukraina rozwija transport zbóż

Ponadto omówiono możliwość wykorzystania większych statków mogących przepłynąć przez Kanał Suliński, w szczególności przetestowano ruch statku o nośności 24 000 ton.

Prezes UGA podkreślił zalety takiej decyzji: szybki wzrost wolumenu eksportu, brak ograniczeń co do wielkości statków i ich zanurzenia, brak kolejek do cumowania, tworzenie partii zboża do przeładunku z kilku portów naddunajskich jednocześnie Poza tym strona rumuńska jednocześnie zwiększy wpływy z opłat portowych i będzie rozładowywała bezpośrednio w portach kraju, bo przewoźnicy zboża nie będą potrzebować postoju.