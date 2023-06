- Dotacje, które Polska przyznała swoim rolnikom w odpowiedzi na gwałtowny wzrost eksportu zboża z Ukrainy, nie są zgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO) - powiedział w poniedziałek wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kachka cytowany przez Reuters.

Światowa Organizacja Handlu powstała w 1995 r. i jej głównym zadaniem jest liberalizacja międzynarodowego handlu, również produktami rolnymi, ale też prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów, które dotyczą wymiany handlowej i przestrzeganie praw własności intelektualnej. Zdaniem przedstawiciela wysokiego rangą Ukrainy, nasz kraj poprzez wprowadzenie dotacji np. do nawozów czy zbóż, działa niezgodnie z zasadami tej organizacji.

Dotacje dla Polski

Przypominamy, że jeszcze na początku roku polski rząd zatwierdził pomoc w wysokości 10 miliardów złotych dla polskiego rolnictwa. Były to dotacje skierowane do rolników, którzy borykają się z problemem nadwyżkowych zbóż z Ukrainy. Tych pieniędzy miało być więcej, ale Unia w ostatnich dniach, o czym pisaliśmy na farmer.pl, nie zgodziła się na razie na udzielenie zgody na pakiet 100 mln euro dla pięciu krajów przygranicznych z pogrążoną w wojnie Ukrainą, w tym Polsce (40 mln euro). Powód to problem z tranzytem zboża.

Przypominamy też, że od 2 maja do 5 czerwca br. obowiązywało unijne rozporządzenie, które zakazywało swobodnego obrotu czterema produktami z Ukrainy: pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik w pięciu krajach: w Bułgarii, Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji. To embargo zostało przedłużone przez Komisję Europejską do połowy września tego roku.

W odpowiedzi ukraińscy rolnicy, co też pisaliśmy na farmer.pl, mieli zablokować ruch polskich ciężarówek przez cztery międzynarodowe punkty graniczne. Jak tłumaczyli to w serwisie epravda.com, zamierzali w taki sposób odpowiedzieć na protest polskich rolników przeciwko tranzytowi ukraińskich produktów rolnych przez terytorium Polski. To samo chcieli też zrobić nasi rolnicy. Ostatecznie blokady zaniechano.

O co chodzi z WTO?

Teraz pojawia się nowy wątek, który dzieli oba kraje, a przecież Polska była i jest tym, który bardzo szeroko pomaga Ukraińców. Tym razem Ukraina posądziła nas o nieprzestrzeganie zasad WTO.

- Dotacje te wykraczają daleko poza to, co jest dozwolone przez zasady WTO. (Oni) mogą mieć niewielkie zakłócenia, ale mogą być źródłem zaburzeń (handlu) na całym świecie – powiedział Kachka na konferencji Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) w Londynie.

Jak dodał, nie widzi on faktycznego negatywnego wpływu na rynki wewnętrzne tych państw przygranicznych. - Intensywnie pracujemy z UE nad tym, jak zapewnić sprawne działanie wszystkich szlaków handlowych – powiedział Kachka cytowany przez Reuters.

Dodał, że zakłócenia w handlu spowodowane wojną "prowadzą do spekulacji i niesprawiedliwych praktyk handlowych (kiedy) w rzeczywistości handel jest kluczowym czynnikiem mogącym stabilizować rynki".