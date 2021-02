Ukraina w sezonie 2020/2021 zmniejszy eksport zboża o 20 proc.

Ministerstwo rozwoju gospodarki, handlu i rolnictwa Ukrainy prognozuje, że w sezonie 2020/2021 Ukraina wyeksportuje 45,4 mln ton zbóż i roślin bobowatych, co oznacza spadek o 20,5 proc. w porównaniu do sezonu 2019/2020.

W szczególności eksport pszenicy spadnie o 14,6 proc. do 17,5 mln ton, kukurydzy o 22,4 proc. do 23,5 mln ton, jęczmienia o 23,8 proc. do 3,82 mln ton.

Łączna podaż zbóż w sezonie 2020/2021 na Ukrainie ma wynieść 70,2 mln ton, w tym ok. 65,5 mln ton z produkcji i 4,5 mln ton zapasów. Zużycie zboża przekroczy 66 mln ton.

Końcowe zapasy zbóż i roślin bobowatych sięgną 4,23 mln ton, w tym 1,5 mln ton pszenicy, 1,5 mln ton kukurydzy, 500 tys. ton jęczmienia, 89 tys. ton żyta, 50 tys. ton owsa, 46 tys. ton prosa, 24 tys. tys. ton gryki i 504 tys. ton innych zbóż.