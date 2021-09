Ukraina wyeksportowała 10 mln ton zboża

Według państwowej służby celnej od początku sezonu 2021/2022 do 10 września Ukraina wyeksportowała 10,29 mln ton zbóż i roślin bobowatych, co oznacza wzrost o 1,085 mln ton rok do roku, podało ministerstwo rolnictwa Ukrainy.

W szczególności Ukraina wyeksportowała we wrześniu 1,666 mln ton zboża.

Ukraina również wyeksportowała w tym czasie 5,922 mln ton pszenicy (-252 tys. ton rok do roku), 2,992 mln ton jęczmienia (+593 tys. ton), 14,3 tys. ton żyta (+12,8 tys. ton) i 1,338 mln ton kukurydzy (+730 tys. ton).