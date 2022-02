Ukraina zwiększyła eksport kukurydzy na ziarno o prawie jedną trzecią

Jak podaje ukraińska służba celna, w pierwszych czterech miesiącach rozpoczętego w październiku 2021 roku sezonu 2021/2022 z Ukrainy wyeksportowano ok. 14,1 mln ton kukurydzy na ziarno o łącznej wartości ponad 3,4 mld dolarów (3 mld euro).







Według serwisu informacyjnego analiz rolniczych APK-Inform, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wolumen eksportu był o 31 proc. wyższy, a wartość o 66 proc. wyższa.

Najważniejszym importerem kukurydzy z Ukrainy pozostały Chiny z wynikiem około 4,6 mln ton, co oznacza wzrost o 8 proc. rok do roku. Kraje UE zwiększyły import z Ukrainy, dość nieoczekiwanie przez większość ekspertów rynkowych, o 31 proc. do ok. 4,4 mln ton. Trzecim największym nabywcą była Turcja, która ponad trzykrotnie zwiększyła swój import kukurydzy do około 1,1 mln ton.

APK-Inform szacuje eksport ukraińskiej kukurydzy na ziarno w całym sezonie 2021/2022 na około 30 mln ton.